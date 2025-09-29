Phú Thọ khẩn trương, quyết liệt ứng phó bão số 10 và mưa lũ sau bão

Ngày 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó với bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 10 tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng đến hết ngày 30/9/2025 tại Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Phú Thọ. Nguy cơ ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi, trung du được cảnh báo ở mức rất cao, tiềm ẩn rủi ro lớn về người và tài sản.

Phố Phan Bội Châu, phường Vĩnh Phúc ngập sâu trong nước. Ảnh: Lê Minh

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 175/CĐ-TTg ngày 28/9/2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nguồn lực để kịp thời ứng phó, không để bị động, bất ngờ. Các địa phương phải kiểm soát chặt chẽ khu vực bị ảnh hưởng, tuyệt đối không cho người dân trở về nơi sơ tán khi chưa bảo đảm an toàn; đồng thời tổ chức cung ứng đầy đủ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu tại các điểm tránh trú. Song song với đó, công tác tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân hạn chế đi lại trong mưa lũ cần được đẩy mạnh; lực lượng chức năng bố trí chốt chặn, hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở.

Công điện cũng yêu cầu các ngành, địa phương tập trung phòng ngừa lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện và hệ thống đê điều. Các đơn vị phải duy trì lực lượng trực 24/24 giờ tại những địa bàn trọng điểm, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Các hồ đập cần được kiểm tra, điều tiết kịp thời để phòng ngừa sự cố vỡ đập hoặc tràn hồ chứa.

Ngay sau bão, công tác khắc phục hậu quả phải được triển khai nhanh chóng, tập trung hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, trường học, cơ sở y tế; khôi phục điện, thông tin liên lạc, nước sinh hoạt; xử lý môi trường, phòng ngừa dịch bệnh; khắc phục sạt lở giao thông để bảo đảm thông suốt, đồng thời sớm khôi phục sản xuất, đặc biệt là nông nghiệp, nhằm ổn định đời sống nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp báo cáo hàng ngày về tình hình mưa lũ, thiệt hại và kết quả ứng phó. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao theo dõi, đôn đốc chung, tham mưu kịp thời để UBND tỉnh chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.

P.V