Phú Thọ nâng chuẩn xã nông thôn mới hiện đại

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030, tạo khung tiêu chuẩn mới để các địa phương nâng chất cao lượng xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Thôn Dục Mỹ, xã Bản Nguyên lắp đặt hệ thống cammera an ninh thông minh, góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh, để được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới hiện đại, xã phải đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn đối với xã nhóm 1 (nhóm xã gần đô thị hoặc có tỷ trọng phi nông nghiệp cao). Thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm xét, công nhận phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng đối với xã nhóm 1 trên địa bàn tỉnh tại cùng thời điểm.

Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại gồm 6 tiêu chí với 16 chỉ tiêu, bao quát các lĩnh vực từ hạ tầng số, phát triển kinh tế, giáo dục, y tế đến giảm nghèo, văn hóa, môi trường và xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, hạ tầng số và năng lượng mới, năng lượng tái tạo là một trong những điểm nhấn. Xã phải bảo đảm 100% thôn được phủ sóng di động 5G và có hạ tầng sẵn sàng cung cấp dịch vụ băng rộng cố định; 100% hộ sử dụng điện an toàn, tin cậy, ổn định, trong đó có hộ sử dụng nguồn năng lượng mới hoặc năng lượng tái tạo.

Đối với phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mỗi xã phải có ít nhất một mô hình nông nghiệp thông minh hoặc kinh tế số nông thôn hoạt động hiệu quả; ít nhất 10% người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số và tối thiểu 85% người trưởng thành có tài khoản thanh toán số. Đồng thời, 100% người dân thuộc diện quản lý được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, kết nối với Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; 100% trường học áp dụng quản lý, giảng dạy và học tập trên nền tảng số.

Ở lĩnh vực giảm nghèo và an sinh xã hội, tỷ lệ nghèo đa chiều phải được kiểm soát ở mức không quá 1%; ít nhất 90% hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn, trong đó tối thiểu 50% sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 50% trở lên...

Việc cụ thể hóa “xã nông thôn mới hiện đại” cho thấy yêu cầu xây dựng nông thôn trong giai đoạn mới không chỉ dừng ở hoàn thiện hạ tầng mà hướng tới nâng cao chất lượng sống, năng lực phát triển kinh tế, mức độ chuyển đổi số, chất lượng môi trường, đời sống văn hóa và hiệu quả quản trị ở cơ sở.

Đây cũng là cơ sở để các địa phương xác định rõ mục tiêu, lộ trình và giải pháp, hướng tới xây dựng những miền quê hiện đại, xanh, văn minh và đáng sống.

Lệ Oanh