Phú Thọ tham gia quảng bá du lịch tại Hội chợ Du lịch quốc tế ITE thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 4/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) - 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2025. Hội chợ được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên nền tảng 2D, hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến giữa người mua quốc tế và các đơn vị triển lãm.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày của tỉnh Phú Thọ

Hội chợ Du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2025 (Hội chợ ITE HCMC 2025) với chủ đề “Du lịch bền vững, trải nghiệm sống động” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Hội chợ có sự tham gia của hơn 500 gian hàng là các Sở Du lịch và Trung tâm Xúc tiến du lịch, Hiệp hội du lịch các địa phương, công ty lữ hành, đại lý du lịch, cơ sở lưu trú, hãng hàng không, các đơn vị vận chuyển và người mua quốc tế từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là sự kiện thương mại du lịch quốc tế thường niên lớn và uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp kết nối, hợp tác và mở rộng thị phần khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; nơi người mua quốc tế, các doanh nghiệp, chuyên gia và đơn vị truyền thông trong ngành du lịch có cơ hội gặp gỡ, giao thương và cập nhật những xu hướng phát triển mới nhất.

Tỉnh Phú Thọ tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch tại Hội chợ ITE-HCMC với không gian riêng nhằm trưng bày, giới thiệu du lịch - văn hóa Đất Tổ được rõ nét. Tại gian trưng bày, Phú Thọ tập trung tổ chức quảng bá các sản phẩm du lịch, các tour du lịch đặc trưng, các điểm đến tiêu biểu của địa phương, đặc biệt giới thiệu văn hóa - con người Đất Tổ thông qua hệ thống ấn phẩm tờ rơi tập gấp song ngữ Anh - Việt, standee, các video được trình chiếu.

Du khách tham quan gian trưng bày của tỉnh Phú Thọ

Việc tuyên truyền quảng bá du lịch đã tập trung hỗ trợ thông tin, trao đổi liên kết với các đối tác du lịch nhằm quảng bá các tour du lịch văn hóa về nguồn như: Tour du lịch đêm Đền Hùng; tour trải nghiệm nghi lễ văn hóa truyền thống; tour khám phá, trải nghiệm du lịch sinh thái cộng đồng hấp dẫn, thú vị; giới thiệu các điểm du lịch văn hóa cộng đồng trên địa bàn tỉnh như: Khu du lịch quốc gia Tam Đảo, Vườn quốc gia Xuân Sơn, Làng cổ Hùng Lô, Khu du lịch Hồ Hòa Bình, Bản Lác...

Đồng thời, Phú Thọ giới thiệu, quảng bá một số sản phẩm làng nghề truyền thống, sản vật địa phương và ẩm thực đặc sắc phục vụ du khách tìm hiểu. Ngay trong ngày đầu diễn ra Hội chợ, gian hàng trưng bày tỉnh Phú Thọ đã thu hút đông đơn vị xúc tiến du lịch, lữ hành nội địa, công chúng tham quan và tìm hiểu tour du lịch trải nghiệm văn hóa Đất Tổ.

Ngoài trưng bày, giới thiệu, cung cấp thông tin văn hóa - du lịch tại gian hàng, Phú Thọ còn tích cực tham gia các sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Hội chợ nhằm kết nối với các đơn vị xúc tiến du lịch trong nước, như tham gia: Lễ khai mạc - Đêm Việt Nam, Diễn đàn Du lịch cấp cao ITE HCMC và TPO, Chương trình làm việc giữa người mua quốc tế và các đơn vị triển lãm. Chuỗi các phiên hội thảo, thảo luận chuyên đề ngành du lịch và giới thiệu các điểm đến du lịch, lễ cảm ơn ITE HCMC 2025.

Thông qua các hoạt động tại Hội chợ nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá, giới thiệu thế mạnh về du lịch và những sản phẩm du lịch đặc thù riêng của Phú Thọ tới các thị trường trọng điểm trong nước, đặc biệt thị trường du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Việc tham gia Hội chợ đã khẳng định xu thế tất yếu trong công tác liên kết xúc tiến, quảng bá du lịch của các địa phương nói chung và của tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Đây là cơ hội thể hiện sự năng động, nhạy bén trong công tác thông tin xúc tiến trong thời kỳ hội nhập, để từ đó tạo nên sức bật, góp phần định vị thương hiệu du lịch Phú Thọ trong sự phát triển chung của ngành du lịch cả nước.

Hội chợ diễn ra từ ngày 25/8-15/9.

Anh Tú