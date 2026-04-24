Phú Thọ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko

Chiều 24/4, UBND tỉnh tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko cho Công ty TNHH Điện tử Meiko Yên Quang. Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi lễ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko cho ông Tsuchibashi Akito - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Meiko Yên Quang.

Dự buổi lễ có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện Tập đoàn Meiko (Nhật Bản).

Tập đoàn Meiko (được thành lập từ năm 1975 tại Nhật Bản) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới về sản xuất bảng mạch và lắp ráp điện tử. Có mặt tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ USD, Meiko tiếp tục lựa chọn Phú Thọ là địa điểm mở rộng quy mô. Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang là dự án thứ hai của Tập đoàn tại tỉnh, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế của Meiko tại Phú Thọ lên mức 500 triệu USD.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo và khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp.

Dự án được triển khai trên diện tích hơn 80.000m2 tại Khu công nghiệp (KCN) Yên Quang. Ở giai đoạn đầu, dự án có mức vốn 50 triệu USD và dự kiến tăng lên trên 500 triệu USD ở giai đoạn tiếp theo. Mục tiêu của nhà máy là sản xuất các loại vi mạch điện tử và thiết bị công nghệ cao, cung ứng cho chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng Tập đoàn Meiko và Công ty TNHH Điện tử Meiko Yên Quang.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tsuchibashi Akito - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Meiko Yên Quang trân trọng cảm ơn trước sự hỗ trợ đồng hành của chính quyền địa phương. Ông khẳng định doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực để đưa nhà máy vào vận hành chính thức vào quý II/2027, đồng thời cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường, tạo việc làm ổn định cho khoảng 1.000 lao động địa phương.

Chúc mừng thành công của Tập đoàn Meiko, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược thu hút đầu tư có chọn lọc của tỉnh, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và thân thiện với môi trường.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Meiko Yên Quang Tsuchibashi Akito phát biểu khẳng định cam kết đầu tư lâu dài tại Phú Thọ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tính đến tháng 4/2026, các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút 842 dự án (trong đó có 518 dự án FDI với tổng vốn hơn 10,7 tỷ USD). Để có được kết quả này, tỉnh Phú Thọ đã quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Đối với dự án Meiko Yên Quang, tỉnh đã áp dụng cơ chế “luồng xanh” - ưu tiên giải quyết các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, phối hợp liên thông giữa các cơ quan nhằm đảm bảo tính minh bạch và nhanh chóng nhất cho nhà đầu tư.

Để dự án sớm khởi công vào tháng 6/2026 và đi vào hoạt động hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục bám sát, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; đặc biệt là phối hợp với ngành Điện lực sớm hoàn thiện trạm biến áp 110kV Yên Quang để đảm bảo nguồn năng lượng phục vụ sản xuất. Chủ đầu tư hạ tầng KCN Yên Quang khẩn trương hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà thầu thi công. Về phía Công ty Meiko cần thực hiện đúng các cam kết đầu tư, chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển giao công nghệ và chăm lo đời sống người lao động.

Sự góp mặt của dự án Meiko Yên Quang không chỉ nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh mà còn kỳ vọng tạo động lực mới, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Phú Thọ đối với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

Đinh Vũ