Tiếp thu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ

Sáng 8/6, tại Nhà văn hóa phường Phú Thọ, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” với sự tham gia của đông đảo Nhân dân đến từ 34 xã, phường thuộc khu vực Phú Thọ (cũ). Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đồng chủ trì diễn đàn. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, một số sở, ngành và lãnh đạo 34 xã, phường trong khu vực.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Thị Minh nhấn mạnh đây là diễn đàn thứ hai trong chuỗi hoạt động “Tháng nghe dân nói” năm 2026 của tỉnh. Diễn đàn được tổ chức nhằm tạo thêm không gian để Nhân dân trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề từ thực tiễn đời sống; đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân.

Đồng chí khẳng định: Hoạt động này không thay thế các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định mà là kênh đối thoại bổ sung, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, hiến kế cho sự phát triển của địa phương. Những ý kiến, kiến nghị của người dân là nguồn thông tin quan trọng để các cấp, ngành nhận diện rõ hơn những vấn đề cần quan tâm, từ đó, có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đồng chủ trì diễn đàn.

Tại diễn đàn, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời trao đổi những nội dung đang được dư luận và Nhân dân quan tâm.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, nhiều ý kiến của Nhân dân đã tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở liên quan đến đất đai, môi trường, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chuyển đổi số, cải cách hành chính, chất lượng dịch vụ công cũng như những vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp, sáp nhập khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự chương trình.

Bên cạnh việc phản ánh những tồn tại, bất cập, người dân cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó, nhiều ý kiến, kiến nghị tỉnh tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở cơ sở; tăng cường đào tạo, tập huấn kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ xã, phường và cán bộ khu dân cư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhân dân cũng đề nghị tỉnh nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ khu dân cư sau sắp xếp, sáp nhập; quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ các hội đặc thù được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ để các lực lượng này tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong cộng đồng.

Tại diễn đàn, người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng nhằm tháo gỡ một số vướng mắc tại cơ sở.

Phát biểu kết luận diễn đàn, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của Nhân dân. Đồng chí khẳng định, những ý kiến tại diễn đàn đã phản ánh khá toàn diện những vấn đề đặt ra từ thực tiễn đời sống. Nhiều ý kiến không chỉ nêu khó khăn, vướng mắc mà còn đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ của chính quyền, cơ quan chức năng.

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã trực tiếp trao đổi, làm rõ tại diễn đàn. Những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được MTTQ tỉnh tổng hợp, phân loại và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Nhấn mạnh quan điểm “không để bất kỳ ý kiến chính đáng nào của Nhân dân bị bỏ quên sau diễn đàn”, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng chủ động thông tin kết quả giải quyết, thường xuyên cập nhật tiến độ xử lý các nội dung đang xem xét để Nhân dân theo dõi, giám sát; đồng thời tập trung tháo gỡ những vấn đề còn tồn đọng hoặc giải quyết chưa thỏa đáng.

Quang cảnh diễn đàn.

Đồng chí cũng đề nghị MTTQ các cấp khẩn trương tổng hợp đầy đủ các phản ánh, đề xuất của Nhân dân; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để chuyển xử lý kịp thời. Các cơ quan, địa phương cần nghiêm túc tiếp thu, chủ động giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi phụ trách với tinh thần trách nhiệm cao nhất và kịp thời thông tin kết quả để phản hồi tới Nhân dân. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng chính quyền thực sự gần dân, hiểu dân, trọng dân và vì Nhân dân phục vụ.

Lê Minh