Báo chí địa phương với nhiệm vụ định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội

Định hướng dư luận xã hội là việc báo chí cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, khách quan để người dân nắm được, hiểu đúng bản chất sự việc. Trong bối cảnh xã hội thường xuyên xuất hiện các thông tin xấu độc, nhiễu loạn, mang tính giật gân hoặc phiến diện, báo chí địa phương chính là “lá chắn” bảo vệ vùng xanh thông tin. Tại Phú Thọ, thời gian qua, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển mới mạnh mẽ, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc định hướng dư luận, kiến tạo niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, đóng góp tích cực, hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”, các cơ quan báo chí của tỉnh đã đẩy mạnh xây dựng các tuyến tin, bài tốt làm dòng chảy chủ lưu, lan tỏa các giá trị văn hóa tích cực, nhân rộng các mô hình gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước, tạo hiệu ứng sâu rộng trong xã hội. Bám sát đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, các cơ quan báo chí của tỉnh luôn đi đầu trong việc tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chủ trương, định hướng lớn của tỉnh bằng những bài viết phân tích chuyên sâu, luận giải thấu đáo, dễ hiểu, dễ nắm bắt, đã đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sớm đến gần với người dân, giúp dân hiểu, dân tin và làm theo. Các cơ quan báo chí tỉnh đã tăng cường các tuyến bài, chuyên trang, chuyên mục về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; nỗ lực phấn đấu tăng trưởng 2 con số; phản ánh nỗ lực cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các cấp ủy, chính quyền... góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trước các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, báo chí địa phương đã luôn bám sát, đồng hành, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo niềm tin, sự phấn khởi và đồng thuận trong Nhân dân, đồng thời quảng bá sâu rộng hình ảnh, tiềm năng của tỉnh đến với đồng bào trong và ngoài nước. Có thể thấy rõ điều này qua Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các cơ quan báo chí tỉnh đã tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh thường xuyên có các tin, bài, ảnh tuyên truyền kịp thời, toàn diện về diễn biến, kết quả Đại hội, với tổng số 4.500 tin, bài trên tất cả các loại hình báo chí, nền tảng số, phương tiện truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở, góp phần vào thành công của Đại hội. Hay trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các cơ quan báo chí tỉnh đã phản ánh kịp thời, chính xác, tuyên truyền đậm nét về cuộc bầu cử với hàng nghìn tin, bài, chương trình truyền hình. Chỉ tính riêng trong ngày bầu cử 15/3/2026, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã có 70 tin, bài, các báo Trung ương có 52 tin, bài về cuộc bầu cử tỉnh.

Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Lê Hoàng

Trong dịp tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026, các cơ quan báo chí tỉnh đã mở đợt cao điểm tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng những nét đặc sắc của văn hóa thời đại Hùng Vương, đặc biệt là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ - 2 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, làm sâu sắc tinh thần đại đoàn kết, quảng bá hình ảnh tỉnh Phú Thọ là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Đồng thời, kích cầu du lịch địa phương phát triển, khẳng định thêm vị thế, thương hiệu tỉnh Phú Thọ với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã mở các chuyên trang, chuyên mục, sản xuất, phát sóng, chia sẻ gần 2.000 lượt tin, bài, ảnh, chương trình, trailer, video clip, banner... tuyên truyền trên các loại hình báo chí, nền tảng số và hệ sinh thái mạng xã hội. Cổng Thông tin điện tử tỉnh xây dựng chuyên trang “Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026”, đăng tải gần 200 văn bản, tin, bài, ảnh, infographic tuyên truyền về Giỗ Tổ; hệ thống thông tin cơ sở, trang/cổng thông tin điện tử và mạng xã hội đăng tải, phát sóng trên 7.500 lượt tin, bài, ảnh phản ánh sâu đậm công tác tổ chức, không khí lễ hội và tình cảm của Nhân dân hướng về Đất Tổ.

Báo chí địa phương không chỉ làm nhiệm vụ tuyên truyền, mà còn là diễn đàn đa chiều, lắng nghe và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, thực hiện chức năng phản biện xã hội, chủ động, kịp thời vào cuộc, phản ánh những hạn chế, bất cập, đặc biệt là trước các vấn đề nổi cộm, phức tạp, giúp các cơ quan chức năng thực hiện tốt vai trò quản lý xã hội, kịp thời điều chỉnh các chính sách phù hợp với thực tiễn... Từ đó, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền. Thực tiễn tại Phú Thọ những năm gần đây, đặc biệt là giai đoạn đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa và thu hút đầu tư cho thấy, báo chí địa phương không dừng lại ở việc phản ánh các vấn đề nổi cộm mà đã chủ động nhận diện bản chất, kết nối các bên liên quan và đề xuất giải pháp, góp phần định hình dư luận và hỗ trợ cơ quan chức năng giải quyết triệt để các thách thức và góp phần kịp thời giải tỏa những băn khoăn trong dư luận xã hội.

Sau sáp nhập, với không gian phát triển rộng lớn cùng nhiều dư địa, lợi thế tiềm năng, Phú Thọ mang trong mình khát vọng lớn lao trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô. Tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế, kiên trì với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tích cực thực hiện các dự án trọng điểm, giao thông liên kết vùng, chú trọng xây dựng các khu công nghiệp công nghệ cao... Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm lại luôn là "điểm nghẽn”. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh có 43 dự án trọng điểm cần giải phóng mặt bằng với tổng diện tích hơn 20.200 ha, nhiều dự án lớn đang được triển khai như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường Vành đai 5 vùng Thủ đô, cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, tuyến đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La, cùng hàng loạt các khu công nghiệp, khu đô thị, dự án du lịch nghỉ dưỡng... Cùng với sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, báo chí Phú Thọ là cầu nối quan trọng, đồng hành cùng chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; đóng vai trò then chốt trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách, phản ánh tiến độ và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của các dự án để tự nguyện bàn giao mặt bằng; phản ánh kịp thời các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, giúp lãnh đạo tỉnh và các cấp ủy, chính quyền có những chỉ đạo kịp thời; tôn vinh những địa phương, tổ chức, cá nhân tiêu biểu chấp hành tốt chủ trương, gương mẫu bàn giao đất sớm, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo chí đã giúp đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư, góp phần quan trọng vào việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, báo chí địa phương đã không ngừng nâng cao tính Đảng, tính Nhân dân, chú trọng nâng cao chất lượng các tin, bài đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là trước các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước, của tỉnh. Chủ động cung cấp thông tin nhanh nhạy, khách quan, trở thành “bộ lọc” giúp công chúng phân biệt thông tin đúng sai, không bị dẫn dắt bởi các thông tin xuyên tạc, góp phần ổn định tư tưởng và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, các cơ quan báo chí tỉnh bên cạnh việc tăng cường các bài viết chuyên sâu, chính luận, phản biện sắc bén, cũng đã có nhiều chuyển động tích cực trong quá trình kiến tạo niềm tin, định hướng dư luận xã hội trên không gian mạng bằng việc mở chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống “Diễn biến hòa bình” với cách thể hiện gần gũi hơn với công chúng. Nhiều tác phẩm được đầu tư dưới dạng emagazine, video ngắn, podcast, đồ họa dữ liệu... giúp gia tăng sức lan tỏa trên nền tảng số.

Để chiếm lĩnh trận địa tư tưởng trong tình hình mới, các cơ quan báo chí Phú Thọ đã và đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng báo chí đa phương tiện, đa nền tảng. Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, phát triển các sản phẩm báo chí hiện đại: Emagazine, infographic, podcast, video ngắn; lan tỏa thông tin trên các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Tiktok, Zalo, Youtube... Thực tế thời gian qua cho thấy, việc “phủ xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng chính là chìa khóa để báo chí Đất Tổ định hướng dư luận một cách tự nhiên và hiệu quả.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ". Khắc ghi lời dạy của Bác, gắn với thực tiễn khát vọng phát triển của tỉnh Phú Thọ, báo chí tỉnh đang tiếp tục khẳng định vị thế, đồng hành với chính quyền, Nhân dân tỉnh nhà trong giai đoạn phát triển mới. Bằng việc giữ vững dòng chảy thông tin chính thống, sắc bén trong định hướng và nhân văn trong tiếp cận, báo chí Phú Thọ đang nỗ lực tạo nên tiếng nói đồng thuận, kết nối sức mạnh đại đoàn kết và thắp lên khát vọng xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ mới.

Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy