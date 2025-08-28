Phú Thọ triển khai kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động năm 2025

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tuyển chọn và bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn năm 2025, nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp lao động và thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Theo đó, công tác tuyển chọn sẽ bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đáp ứng cả về số lượng và chất lượng. Người đăng ký dự tuyển phải là công dân Việt Nam, có trình độ đại học trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến quan hệ lao động, có phẩm chất đạo đức tốt và không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ảnh minh họa.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ hoặc Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND cấp xã. Hồ sơ gồm đơn dự tuyển, sơ yếu lý lịch, giấy chứng nhận sức khỏe, văn bằng, chứng chỉ liên quan và văn bản giới thiệu (nếu có). Đặc biệt, người tham gia không phải nộp lệ phí dự tuyển.

Phương thức tuyển chọn là xét hồ sơ, trong đó UBND cấp xã sẽ đề cử tối thiểu 3 người/đơn vị, đồng thời khuyến khích cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tự ứng cử, giới thiệu. Danh sách hòa giải viên được bổ nhiệm sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông của địa phương.

Hòa giải viên lao động sau khi được bổ nhiệm sẽ được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 5% mức lương tối thiểu tháng bình quân theo quy định, cùng với các quyền lợi khác như công tác phí, tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn và được khen thưởng khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch, bảo đảm khách quan, công bằng và minh bạch. UBND các xã, phường có trách nhiệm niêm yết công khai kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ, rà soát tiêu chuẩn và báo cáo về Sở Nội vụ để thẩm định.

Việc tuyển chọn và bổ nhiệm hòa giải viên lao động được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời xây dựng môi trường làm việc ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

