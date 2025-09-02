Phú Thọ 24h
Phú Thọ ước đón khoảng 300.000 lượt khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 30/8 đến 2/9/2025), tỉnh Phú Thọ đã ước đón khoảng 300.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm các điểm du lịch văn hóa, sinh thái. Con số này tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Đất Tổ trong dịp lễ.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổng thu từ du lịch dịp này đạt khoảng 305 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Hệ thống lưu trú trên địa bàn hoạt động sôi động, công suất sử dụng phòng bình quân đạt trên 70%; riêng tại một số khu nghỉ dưỡng sinh thái, resort cao cấp, công suất lấp đầy đạt từ 90% đến 95%. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng ổn định của ngành du lịch địa phương.

Phú Thọ ước đón khoảng 300.000 lượt khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Mandala Retreats Kim Bôi, xã Kim Bôi trang hoàng rực rỡ chào mừng Quốc khánh 2/9.

Các điểm đến nổi bật trong dịp lễ là Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Vườn Quốc gia Xuân Sơn, các khu du lịch nghỉ dưỡng tại Thanh Thủy, Tam Nông, Kim Bôi, Mai Châu... Nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian, lễ hội, ẩm thực địa phương cũng thu hút đông đảo du khách.

Phú Thọ ước đón khoảng 300.000 lượt khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Nhân viên quần thể nghỉ dưỡng Legary Hill Resort & Villas, xã Liên Sơn chuẩn bị các điều kiện chu đáo phục vụ du khách.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại các khu điểm du lịch và bến tàu thuyền được các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ, kịp thời, tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Kết quả trên khẳng định Phú Thọ đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn trong dịp lễ, hội, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là động lực quan trọng để tỉnh tiếp tục phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh Đất Tổ linh thiêng, giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Hương Lan


