Phú Thọ: Xuất khẩu xoài cấp đông đầu tiên sang thị trường Hàn Quốc

Ngày 2/9, tại phường Thống Nhất, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân tổ chức lễ xuất lô xoài cấp đông đầu tiên của tỉnh Phú Thọ sang thị trường Hàn Quốc.

Sản phẩm xoài được hút chân không trước khi xuất khẩu.

Với sự kết nối của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân đến khảo sát vùng xoài ở tỉnh Sơn La, Hòa Bình (cũ) thực hiện ký kết với các hợp tác xã, tổ hợp tác xoài để liên kết sản xuất, gắn với sơ chế và tiêu thụ xoài cho nông dân.

Qua đàm phán trực tiếp với phía doanh nghiệp Hàn Quốc, Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân đã nỗ lực tìm những giải pháp để khắc phục khó khăn, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của đối tác và đã ký được hợp đồng xuất đơn hàng đầu tiên với số lượng 24 tấn. Xoài do Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân trực tiếp thu mua, sơ chế, đóng gói và xuất khẩu.

Xuất khẩu xoài cấp đông đầu tiên sang thị trường Hàn Quốc.

24 tấn xoài xuất sang Hàn Quốc mở ra một con đường mới để xoài và nhiều loại nông sản khác của Phú Thọ đến với thị trường đầy tiềm năng mà Việt Nam đã ký kết Hiệp định thương mại tự do. Việc xuất khẩu lô xoài cấp đông đầu tiên ở tỉnh sang thị trường Hàn Quốc cũng nhằm tạo điều kiện cho trái xoài thâm nhập vào các thị trường khó tính khác trên thế giới.

Hoàng Hương