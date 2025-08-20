Phùng Nguyên bứt phá từ nội lực kinh tế tư nhân

Xã Phùng Nguyên mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Tứ Xã, Phùng Nguyên, Sơn Vi. Đây không chỉ là bước đi chiến lược nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn mở ra không gian phát triển và cơ hội để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng địa bàn. Trong bối cảnh mới, cấp ủy, chính quyền đã thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết để định hướng phát triển toàn diện. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế tư nhân và coi đây là một trong những khâu đột phá, làm động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Công ty CP Toàn cầu xanh Vina tạo việc làm cho trên 200 lao động với mức thu nhập từ 8,5 - 9,5 triệu đồng/người/tháng

Nền tảng vững chắc

Trước khi sáp nhập, các xã Tứ Xã, Phùng Nguyên, Sơn Vi phát triển không đồng đều, điều kiện hạ tầng, sản xuất kinh doanh còn phân tán. Tuy nhiên, nhiều giải pháp linh hoạt đã được triển khai đồng bộ, như hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc thủ tục pháp lý, tạo điều kiện tiếp cận mặt bằng sản xuất, kết nối thị trường, cải cách hành chính và thiết lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh được thực thi linh hoạt, theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ... Từ đó, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả ra đời, đóng vai trò tiên phong trong phát triển địa phương.

Công ty CP Toàn cầu xanh Vina hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vải bạt xuất khẩu được địa phương hỗ trợ tích cực về mặt bằng sản xuất tại Cụm công nghiệp Hợp Hải - Kinh Kệ; tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thiện thủ tục đầu tư, pháp lý và hạ tầng thiết yếu. Với tư duy đổi mới, doanh nghiệp chủ động đầu tư dây chuyền hiện đại, tối ưu hóa quy trình sản xuất, gắn sản xuất với thị trường và mở rộng hợp tác quốc tế. Mỗi tháng, công ty xuất xưởng từ 800 - 850 tấn sản phẩm, tạo việc làm cho trên 200 lao động với thu nhập từ 8,5 - 9,5 triệu đồng/người/tháng. Hiện sản phẩm đã xuất khẩu sang thị trường châu Âu, châu Úc, khẳng định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương trên thị trường toàn cầu.

Trong khi đó, HTX Rau an toàn Tứ Xã là mô hình chuyển đổi từ sản xuất nông hộ sang kinh tế tập thể kiểu mới, hiện đại, bài bản. Từ những ruộng rau nhỏ lẻ trước đây, nay đã hình thành vùng sản xuất tập trung hơn 35ha, tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, kiểm soát chặt quy trình sơ chế - đóng gói, đảm bảo truy xuất nguồn gốc. HTX có trên 100 thành viên, cung ứng khoảng 1.000 tấn rau an toàn mỗi năm với doanh thu gần 30 tỷ đồng; tạo việc làm ổn định cho 40 lao động sơ chế với mức lương 7 triệu đồng/người/tháng; thu nhập bình quân của các thành viên đạt khoảng 17 triệu đồng/tháng. Nhiều sản phẩm như cải xanh, cà rốt, súp lơ... đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, có mặt tại hệ thống siêu thị lớn, bếp ăn tập thể...

Không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế, các mô hình kinh tế tư nhân còn đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần hình thành tư duy sản xuất hàng hóa, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

HTX Rau an toàn Tứ Xã là mô hình chuyển đổi từ sản xuất nông hộ sang kinh tế tập thể kiểu mới, hoạt động hiệu quả với doanh thu gần 30 tỷ đồng (năm 2024)

Tạo đột phá từ thực tiễn

Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, đến nay, khu vực kinh tế tư nhân ở Phùng Nguyên đã trở thành lực lượng kinh tế quan trọng, ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội. Toàn xã có 147 doanh nghiệp, 15 hợp tác xã, hơn 1.700 hộ kinh doanh cá thể và 2 quỹ tín dụng nhân dân. Trong 5 năm vừa qua, xã phát triển thêm 91 doanh nghiệp, 11 HTX và gần 750 hộ sản xuất mới. Tỷ trọng lao động kinh tế tư nhân trong tổng lao động xã hội đạt 76%. Tỷ lệ lấp đầy tại các cụm công nghiệp, làng nghề đạt 100%, mỗi năm giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động với thu nhập ổn định từ 7- 10 triệu đồng/tháng, góp phần tăng thu ngân sách và bảo đảm an sinh xã hội.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng ủy xã Phùng Nguyên xác định 2 khâu đột phá chiến lược, trong đó khâu đột phá về: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện để phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, tạo động lực thúc đẩy, hỗ trợ các thành phần kinh tế khác trên địa bàn phát triển và được coi là hướng đi nhằm thúc đẩy tăng trưởng, tạo sức lan tỏa tới các thành phần kinh tế khác và góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Cao Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: “Để khâu đột phá trở thành hiện thực, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, HTX và hộ sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, phân cấp, phân quyền hợp lý, gắn trách nhiệm với hiệu quả thực thi. Đặc biệt, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, giải quyết kịp thời vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nghẽn kéo dài”.

Cam kết về quan điểm này, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, thương mại, cụm công nghiệp; đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực tiếp cận thị trường cho các chủ thể kinh tế. Trong đó, ưu tiên phát triển chuỗi giá trị, liên kết ngành giữa sản xuất - chế biến - tiêu thụ; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và khoa học công nghệ, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế tư nhân năng động, bền vững, thích ứng nhanh với yêu cầu hội nhập.

Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 290 doanh nghiệp hoạt động ổn định, 30 cơ sở sản xuất cá thể đủ điều kiện chuyển đổi lên doanh nghiệp, kinh tế tư nhân tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong tăng trưởng kinh tế địa phương, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Phùng Nguyên sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển bền vững, hiện đại, xanh, hài hòa và giàu bản sắc.

Anh Thơ