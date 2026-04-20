Phương án phân luồng giao thông phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026

Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến Quốc lộ 32C khu vực Đền Hùng phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Theo đó, xe bốn bánh có gắn động cơ của Khu di tích lịch sử Đền Hùng được phép hoạt động vận chuyển hành khách từ Khu di tích sang Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân trên tuyến Quốc lộ 32C từ km 2+200 đến km 2+400.

Lộ trình cụ thể như sau: Các tuyến đường nội bộ Khu di tích lịch sử Đền Hùng → lối rẽ giáp bãi xe số 2 (đối diện đồi Mui Rùa) → Quốc lộ 32C (km 2+400 đến km 2+200) → lối rẽ vào Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân → Vị trí dừng đón trả khách. Từ Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân sang Khu di tích lịch sử Đền Hùng theo chiều ngược lại. Hạn chế tốc độ tối đa 30km/h đối với tất cả các phương tiện tham gia giao thông hoạt động trên tuyến Quốc lộ 32C đoạn từ km 2+150 đến km 2+450.

Căn cứ phương án trên, Sở Xây dựng chỉ đạo bổ sung biển báo giao thông tạm thời trên tuyến Quốc lộ 32C khu vực Đền Hùng trong thời gian tổ chức giao thông tạm thời.

Cụ thể bổ sung các biển báo gồm: Biển hạn chế tốc độ tối đa 30km/h trước nút giao giữa Quốc lộ 32C với lối vào Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân (km 2+150, phải tuyến); trước nút giao giữa Quốc lộ 32C với lối rẽ cạnh bãi xe số 2 (km 2+450, trái tuyến).

Biển cảnh báo “Đoạn đường có xe điện hoạt động” trước nút giao giữa Quốc lộ 32C với lối vào Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân (phải tuyến); trước nút giao giữa Quốc lộ 32C với lối rẽ cạnh bãi xe số 2 (trái tuyến).

Thời gian tổ chức giao thông tạm thời từ ngày 17/4/2026 đến hết ngày 26/4/2026 (tức từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 âm lịch).

Phòng Cảnh sát giao thông có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo việc đi lại của người dân được thuận lợi, an toàn trong thời gian tổ chức giao thông tạm thời.

Việc xây dựng phương án tổ chức giao thông tạm thời nhằm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, kiềm chế không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, phục vụ du khách quốc tế và Nhân dân cả nước về dâng hương, tham gia các hoạt động dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

