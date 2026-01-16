Phường Hòa Bình phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,2%

Đảng ủy phường Hòa Bình vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2025, Đảng bộ phường đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; thành lập Ban Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức 7 cuộc đối thoại trực tiếp với Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình phát biểu khai mạc hội nghị.

12/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của phường đạt và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước vượt dự toán tỉnh và Nghị quyết HĐND giao. Công tác an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,36%. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số luôn đạt “mức xanh”. Phường đã tiếp nhận và xử lý hơn 6.500 hồ sơ; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho các đối tượng yếu thế.

Đại biểu theo dõi phóng sự báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2025.

Năm 2026, Đảng ủy phường Hòa Bình xác định mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Phấn đấu trên 90% tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thu ngân sách nhà nước đạt trên 201 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 4.939 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,29%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của phường trong năm 2025. Đồng chí đề nghị, Đảng ủy phường đẩy mạnh tuyên truyền, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, góp phần tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chú trọng công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu phường tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Rà soát, đánh giá kỹ các dự án đầu tư công; bố trí, sắp xếp lại các trụ sở công sau sáp nhập. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đặc biệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác giao nhận quân ngay sau Tết Nguyên đán, đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng. Thực hiện tốt các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần để Nhân dân vui Xuân, đón Tết đầm ấm, an toàn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng khen thưởng các tập thể xuất sắc.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025 được Đảng ủy phường khen thưởng.

Hồng Duyên - Viết Dũng