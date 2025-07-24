Phường Thống Nhất trước kỳ đại hội đầu tiên

Ngày 1/7/2025, phường Thống Nhất chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba phường Dân Chủ, Thái Bình, Thống Nhất (thành phố Hòa Bình cũ) và một phần xã Vầy Nưa (huyện Đà Bắc cũ). Việc tổ chức Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ mang ý nghĩa là kỳ đại hội đầu tiên của tổ chức Đảng tại đơn vị hành chính mới mà còn là dịp quan trọng để định hình tư duy lãnh đạo, phương thức tổ chức, khẳng định quyết tâm chính trị của cả hệ thống sau sáp nhập.

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường Thống Nhất rà soát nội dung văn kiện, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đảng bộ phường Thống Nhất có 1.603 đảng viên, sinh hoạt tại 56 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Ngay sau khi chính thức đi vào hoạt động, Đảng ủy phường nhanh chóng kiện toàn tổ chức, vận hành bộ máy hành chính, tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm hoạt động thông suốt, an toàn, ổn định.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy, việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị được tổ chức bài bản, đúng quy trình theo hướng dẫn của cấp trên. Văn kiện được Ban Chấp hành thông qua, gửi tới các chi bộ, đảng viên và Nhân dân thảo luận, góp ý. Ghi nhận từ cơ sở cho thấy việc lấy ý kiến vào dự thảo văn kiện được thực hiện sôi nổi, nghiêm túc.

Ông Nguyễn Trung Ngọc, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 11 (khu vực Dân Chủ cũ) chia sẻ: “Chi bộ chúng tôi đồng tình với nội dung văn kiện, nhất là phần đánh giá kết quả bước đầu sau sáp nhập. Các đề xuất về chỉnh trang đô thị, xử lý môi trường, cải cách thủ tục hành chính được nhắc tới sát thực tế và thể hiện rõ tinh thần cầu thị, lắng nghe từ cấp ủy”.

Qua tổng hợp ý kiến, hầu hết đảng viên đều đánh giá dự thảo văn kiện đã “đúng và trúng”: Việc hợp nhất bộ máy diễn ra đúng tiến độ; các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính... Minh chứng cho sự chuyển động tích cực ấy là những con số: Năm 2024, thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 12 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 68 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,08%.

Tinh thần “tự soi, tự sửa” cũng được thể hiện rõ trong dự thảo. Văn kiện không né tránh khi chỉ ra những tồn tại: Hạ tầng thiếu đồng bộ giữa các khu vực sáp nhập, một số chỉ tiêu chưa thực sự bền vững, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa đồng đều, còn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng và ô nhiễm môi trường cục bộ...

Đồng chí Mai Ngọc Quý, Bí thư Đảng ủy phường Thống Nhất, khẳng định: Chúng tôi bước vào chuẩn bị đại hội với tâm thế địa giới hành chính mở rộng, dân cư đông đúc, tổ chức Đảng lớn mạnh nhưng cũng còn nhiều thách thức trong điều hành, kết nối và xây dựng nền nếp mới. Tuy nhiên, với cách làm bài bản, dân chủ, trách nhiệm, không khí chuẩn bị cho đại hội không chỉ hiện hữu trong văn kiện, kế hoạch mà đã và đang lan toả mạnh mẽ đến từng chi bộ, tổ dân phố- nơi những vấn đề cụ thể của đời sống đô thị được bàn bạc, góp ý với tinh thần xây dựng cao.

Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thống Nhất sẽ diễn ra vào tuần cuối tháng 7/2025. Cờ hoa, pa-nô tuyên truyền đã rực rỡ trên khắp các tuyến phố; hệ thống truyền thanh cơ sở liên tục phát nội dung tuyên truyền, nhấn mạnh ý nghĩa và niềm tin vào kỳ đại hội đầu tiên của địa phương sẽ tạo nên những chuyển động mới trên địa bàn. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Thống Nhất phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu then chốt như: Thu ngân sách đến năm 2030 đạt 154 tỷ đồng; vốn đầu tư phát triển 144 tỷ đồng; 129 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn; 100% người dân được sử dụng nước sạch tập trung; 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Trong xây dựng Đảng, trên 90% tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% tổ dân phố, trường học, cơ quan đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự...

Đại hội lần này được Đảng bộ phường Thống Nhất xác định không chỉ là một dấu mốc trong lịch sử hình thành, phát triển của Đảng bộ phường mà còn là bước chuyển: Không đơn thuần lắp ghép, sắp xếp mà chủ động kiến tạo, dẫn dắt sự phát triển trên nền tảng thống nhất về bộ máy và đồng thuận, quyết tâm cao trong ý chí hành động.

Nguyễn Yến