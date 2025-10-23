Chính trị
Phường Vĩnh Yên phát động “Chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên VneID năm 2025”

Chiều 23/10, Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Yên phối hợp với Công an phường tổ chức phát động “Chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VneID năm 2025”. Dự và hưởng ứng Phát động chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Huyến - TUV, Bí thư Đảng ủy phường.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an phường đã quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hưởng ứng thực hiện “Chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VneID năm 2025”.

Phát biểu hưởng ứng chương trình, lãnh đạo UBND phường nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng Chương trình cứu trợ nền tảng VneID bằng cả tấm lòng và hành động thiết thực; hãy là những tấm gương lan tỏa tinh thần nhân ái, vận động gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cùng chung tay ủng hộ. Các tổ chức cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, tổ chức chính trị - xã hội chủ động phát động quyên góp đồng bộ, công khai, minh bạch tạo nguồn lực giúp đồng bào vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Công chức, viên chức thực hiện thao tác ủng hộ trực tiếp ngay tại hội trường trên VneID.

Sau chương trình phát động các đại biểu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cùng nhau thực hiện thao tác ủng hộ trực tiếp ngay tại hội trường trên VneID để góp phần lan tỏa tinh thần tương thân - tương ái đến với đồng bào vùng lũ.

Dương Chung


