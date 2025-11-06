Pilates: Khi tập luyện trở thành niềm vui mỗi ngày

Không còn là bộ môn xa lạ, Pilates đang dần trở thành một lựa chọn quen thuộc của người dân Phú Thọ trong hành trình rèn luyện sức khỏe. Từ những bạn trẻ yêu thích vận động, nhân viên văn phòng muốn giảm căng thẳng đến lứa tuổi trung niên duy trì sự dẻo dai, tất cả cùng hòa mình trong không khí tập luyện sôi nổi, đầy năng lượng tích cực.

Pilates thu hút được nhiều lứa tuổi tham gia luyện tập tại nhiều quốc gia. Ảnh: Nguồn internet

Đi cùng với sự phát triển kinh tế và nhịp sống hiện đại, phong trào rèn luyện thể thao tại Phú Thọ ngày càng trở nên sôi động. Trong đó, Pilates - bộ môn kết hợp giữa sự uyển chuyển và kiểm soát hơi thở - đang được xem là “làn gió mới” giúp con người tìm lại sự cân bằng cho cơ thể và tinh thần.

Tại phòng tập Pilates trên đường Hùng Duệ Vương, phường Việt Trì, trong không gian tràn ngập năng lượng, mọi người cùng nhau giãn cơ, hít thở, tập trung vào từng chuyển động của cơ thể. Cảm giác mệt mỏi sau ngày làm việc dường như tan biến, nhường chỗ cho sự thư giãn và niềm vui.

Điều đặc biệt là lớp học không giới hạn độ tuổi. Người trẻ tập để giữ dáng, người trung niên tập để khỏe mạnh, dẻo dai hơn. Có người từng thử qua nhiều bộ môn khác nhau - từ gym, yoga đến zumba nhưng chỉ khi đến với Pilates mới tìm được sự phù hợp.

Chị Ngọc Anh, 32 tuổi, nhân viên văn phòng tại Việt Trì, chia sẻ: “Trước đây, mình tập gym nhưng hay bị đau vai gáy, mỏi lưng. Từ ngày tập Pilates, cảm giác cơ thể nhẹ hẳn, ngủ ngon và tinh thần thoải mái hơn. Cứ tan làm là mình lại háo hức đến lớp”.

Huấn luyện viên Pilates hướng dẫn cho học viên các động tác cơ bản. Ảnh: Ngọc Tùng

Theo chia sẻ của huấn luyện viên Pilates Dương Liễu tại Việt Trì, điều làm nên sức hút của bộ môn này chính là khả năng cải thiện sức khỏe toàn thân mà không gây áp lực cho khớp xương hay cơ bắp “Pilates chú trọng vào việc kiểm soát hơi thở, kết hợp các nhóm cơ lõi (core) - vùng bụng, hông và lưng dưới. Chỉ cần thực hiện đều đặn 30 phút mỗi ngày, người tập sẽ cảm nhận rõ ràng cơ thể khỏe hơn, eo thon hơn, giảm đau mỏi vai gáy và lưng,”

Trong lớp học, những tư thế cơ bản như “Hundred” giúp kích hoạt toàn bộ cơ bụng và cải thiện hệ tuần hoàn; động tác “Roll Up” giúp kéo giãn cột sống, tăng độ linh hoạt hay “Leg Circle” - bài tập nhẹ nhàng hỗ trợ làm săn chắc vùng đùi và hông. Tất cả được kết hợp với nhịp thở sâu, đều đặn giúp học viên thư giãn và cảm nhận cơ thể vận hành hài hòa hơn.

Các trang fanpage của cộng đồng Pilates ngày càng thu hút được sự quan tâm của nhiều người

Không khí tươi vui lan tỏa khắp phòng tập. Các học viên chăm chú thực hiện từng chuyển động, gương mặt rạng rỡ trong tiếng nhạc nền du dương. Nhiều người ví mỗi buổi tập Pilates như một “liều vitamin tinh thần” sau ngày dài làm việc. Không chỉ trong các phòng tập, phong trào Pilates còn lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hình ảnh những buổi tập năng động, tràn đầy năng lượng, cùng những câu chuyện thay đổi tích cực về sức khỏe đã truyền cảm hứng cho ngày càng nhiều người dân Phú Thọ bắt đầu hành trình tập luyện.

Từ những buổi tập nhỏ ban đầu, Pilates đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người đất Tổ. Mỗi giờ tập là một giờ được sống chậm lại, lắng nghe cơ thể, yêu thương bản thân hơn - đó cũng chính là giá trị mà phong trào này mang lại.

Nguyễn Khánh