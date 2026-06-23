Quản lý thị trường Phú Thọ xử lý 528 vụ vi phạm, nộp ngân sách trên 3,1 tỷ đồng

Trong 6 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường hàng hóa trên địa bàn.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao như thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc lá, xăng dầu, quần áo, giày dép và các sản phẩm kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.

Trong 6 tháng, lực lượng Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 807 vụ việc, phát hiện và xử lý 528 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 3,1 tỷ đồng. Giá trị hàng hóa vi phạm bị tiêu hủy hơn 1,1 tỷ đồng. Các vi phạm phổ biến gồm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về nhãn hàng hóa, an toàn thực phẩm, buôn bán hàng nhập lậu và hàng giả. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã xử lý 77 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cùng 174 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng phát hiện phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh; tổ chức các hội nghị hướng dẫn nhận biết hàng thật, hàng giả và ký cam kết chấp hành pháp luật với hơn 1.156 cơ sở trên địa bàn.

Trong thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu và hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Bích Liên - Đặng Khánh