Quản lý tiền công đức ở Đền Hùng: Công khai, minh bạch, đúng quy định

Mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đón hàng triệu lượt du khách thập phương về dâng hương tri ân Tổ tiên. Cùng với tấm lòng thành kính, tiền lễ, tiền công đức được gửi gắm nơi cửa đền không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn đặt ra yêu cầu cao về công tác quản lý minh bạch, chặt chẽ.

Du khách công đức bằng hình thức quét mã QR.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, Khu di tích đã chủ động xây dựng quy chế, tổ chức thực hiện nghiêm việc thu, kiểm đếm và quản lý tiền công đức tại tất cả các điểm thờ tự. Hiện toàn khu có khoảng 20 hòm công đức đặt tại các đền, chùa; riêng năm 2025, tổng số tiền tiếp nhận ước đạt trên 40 tỷ đồng. Đây là con số lớn, đòi hỏi quy trình quản lý phải khoa học, công khai và tuyệt đối an toàn.

Khi thu tiền công đức do các Tổ phụ trách có đại diện các phòng trong Khu di tích tham gia.

Để bảo đảm minh bạch, toàn bộ các khu vực tiếp nhận công đức đều được lắp đặt hệ thống camera giám sát. Việc thu tiền được thực hiện theo khung thời gian cụ thể: vào mùa lễ hội và mùa Xuân, tiền lễ và tiền hòm công đức được thu hằng ngày; thời gian còn lại trong năm thực hiện theo định kỳ hằng tuần hoặc cuối tháng. Quy định này giúp kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, tránh tồn đọng và hạn chế tối đa sai sót.

Quy trình thu, kiểm đếm được triển khai đồng bộ, nhiều lớp kiểm soát. Từ khâu mở két, thu tiền, niêm phong túi đựng đến vận chuyển về phòng kiểm đếm đều có sự tham gia của các bộ phận liên quan. Mỗi túi tiền đều được ký xác nhận, đánh số thứ tự rõ ràng. Khi kiểm đếm, các bước đều lập biên bản, có chữ ký của các thành phần và bàn giao cho thủ quỹ theo đúng quy định.

Quá trình thực hiện thu tiền lễ, sau khi cho tiền trên các đĩa vào túi đựng tiền, thu xong dán niêm phong, có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia.

Không chỉ quản lý tiền mặt, Khu di tích còn triển khai hình thức công đức qua quét mã QR chuyển khoản ngân hàng. Toàn bộ giao dịch được theo dõi, đối chiếu hằng tháng và thực hiện đầy đủ quy trình kế toán trước khi nộp ngân sách Nhà nước. Đây là bước tiến phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, góp phần nâng cao tính minh bạch và tiện lợi cho người dân.

Đáng chú ý, lực lượng tham gia quản lý tiền công đức không phải là cá nhân riêng lẻ mà là các tổ công tác liên ngành, gồm đại diện các phòng chuyên môn trong Khu di tích. Mọi khoản thu – chi đều được ghi chép đầy đủ, có sổ sách kế toán rõ ràng, sử dụng đúng mục đích và thực hiện công khai theo cơ chế tài chính hiện hành.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà - cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết: Theo quy định, tại các đền trong Khu di tích đều thành lập các tổ quản lý tiền công đức với thành phần là đại diện các phòng chuyên môn. Phó Giám đốc phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc thu; Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ trực tiếp kiểm tra, theo dõi công tác thu, chi. Toàn bộ các khoản tiền công đức đều được hạch toán đầy đủ, sử dụng đúng mục đích, bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định.

Có thể khẳng định, việc quản lý tiền công đức tại Đền Hùng không chỉ dừng lại ở yêu cầu tài chính mà còn là trách nhiệm gìn giữ niềm tin của Nhân dân đối với chốn linh thiêng cội nguồn. Minh bạch trong từng đồng công đức chính là cách thiết thực nhất để bảo tồn giá trị tâm linh và lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Huy Thắng