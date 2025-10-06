Quan tâm đầu tư cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 6/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các nội dung về giáo dục đào tạo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030. Dự hội nghị có đồng chí Lê Tấn Dũng – Thứ trưởng Bộ GD&GD; đồng chí Leo Thị Lịch - Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cho biết: Sau hợp nhất, Phú Thọ trở thành một trong 3 địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Thọ đã được Trung ương Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành, đặc biệt Bộ GD&ĐT quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện.

Xác định GD&ĐT là một trong những nội dung then chốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực, góp phần trực tiếp nâng cao dân trí, tạo nền tảng để phát triển KTXH bền vững. Từ nguồn kinh phí thuộc các Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 và nguồn ngân sách các địa phương để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục miền núi được nâng lên rõ rệt.

Đồng thời, Chương trình đã góp phần giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN, nâng cao tỉ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia, phát triển số lượng trường lớp học 2 buổi/ngày; công tác phổ cập giáo dục từ mầm non đến THCS, xóa mù chữ được triển khai thực hiện tốt; chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà đạt được kết quả cao...

Phổ cập giáo dục luôn được giữ vững; tỷ lệ phòng học kiến cố đạt 97,7%; tỷ lệ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ngày càng cao; chuyển đổi số trong quản trị nhà trường, học liệu số, học bạ số, thư viện số được triển khai thực chất, từng bước đồng bộ; giáo dục miền núi, giáo dục hòa nhập tiếp tục được quan tâm.

Các đại biểu dự hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Hội nghị có ý nghĩa quan trọng gắn với triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT; là căn cứ quan trọng để hoàn thiện cơ chế, tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất trường lớp, dinh dưỡng học đường; cơ chế thu hút, sử dụng và đãi ngộ đội ngũ nhà giáo ở vùng khó khăn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mong muốn mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của Bộ GD&ĐT, các bộ, ban, ngành Trung ương để giáo dục Phú Thọ phát triển bền vững, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng khẳng định: Trong những năm qua, việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn là tình cảm sâu sắc, mang tính nhân văn cao cả đối với đồng bào DTTS&MN - nơi còn nhiều khó khăn về hạ tầng cả về giao thông, giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường, sinh kế của người dân còn nhiều khó khăn, còn nhiều tập quán lạc hậu...

Quang cảnh hội nghị

Trong giai đoạn 2021 - 2025, các tiểu dự án trong lĩnh vực GD&ĐT thuộc Chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; duy trì, nâng cao xóa mù chữ; mở rộng quy mô và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp gắn việc làm; đồng thời tăng cường năng lực các trường dự bị đại học và cơ sở giáo dục vùng DTTS&MN.

Nhóm mục tiêu về giáo dục, lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện đạt bình quân 54,8%, vượt mục tiêu chương trình là 50%. Tuy nhiên, cũng còn những chỉ tiêu chưa đạt như: Nhóm mục tiêu về cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, trong đó tỷ lệ trường, lớp học được xây dựng kiên cố mới đạt 94,6%

Hội nghị nhằm trao đổi, đánh giá thực chất kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn I (2021-2025), tìm ra các chính sách, giải pháp thiết thực cho giai đoạn II (2026-2030) với mục đích phấn đấu hoàn thành toàn bộ mục tiêu của Chương trình cho cả giai đoạn 2021-2030 đã được xác định tại Nghị quyết số 120/2020 của Quốc hội; góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu chung “Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao” được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

