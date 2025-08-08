Quán triệt kết quả hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Ngày 8/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chỉ thị số 50 ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới...

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh tới 241 điểm cầu tại các xã, phường, Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh với trên 17.350 đại biểu tham dự.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Phi Long - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 18/7 đến 19/7 tại thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, xem xét, cho ý kiến về 3 nhóm nội dung gồm: Công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để tạo cơ sở chính trị cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước và công tác cán bộ.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất phương hướng về công tác nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và nguyên tắc phân bổ đại biểu dự Đại hội; cho ý kiến đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội gồm Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng và Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng Xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Đồng thời, thống nhất nội dung đề xuất của Đảng ủy Chính phủ về một số vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh giá bước đi quan trọng trong quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Kết quả hội nghị thể hiện rõ tinh thần đổi mới về tư duy, hành động quyết liệt, đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – sáng tạo – phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2025 và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiếp tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 50 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 50 ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Chỉ thị số 50 đặt ra 4 mục tiêu, yêu cầu; nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Đặt sinh hoạt chi bộ ở vị trí trung tâm trong công tác xây dựng Đảng, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ vào ngày 3 hằng tháng, hoặc tuần đầu tiên của tháng nếu trùng ngày nghỉ, không gộp sinh hoạt chi bộ với các cuộc họp khác; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả; thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy; đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ một cách khoa học, chặt chẽ; củng cố, kiện toàn chi bộ yếu kém; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chi bộ; bảo đảm điều kiện cần thiết cho sinh hoạt chi bộ và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong sinh hoạt chi bộ.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cho biết: Đối với tỉnh Phú Thọ, ngay sau khi Chỉ thị số 50 được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 06 làm căn cứ để các cấp ủy triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, bài bản. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu phải nhận thức rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là “thước đo” chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, là nơi thể hiện rõ nhất vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ; do đó các cấp ủy, chi bộ cần khẩn trương triển khai đầy đủ các nội dung trong Kế hoạch số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm. Tập trung xây dựng, nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, hấp dẫn, hiệu quả. Đặc biệt, cần chủ động ứng dụng công nghệ số, sổ tay đảng viên điện tử, từng bước hiện đại hóa phương thức sinh hoạt chi bộ. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy cần tăng cường trách nhiệm dự sinh hoạt tại cơ sở, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên toàn tỉnh.

Quốc Hội