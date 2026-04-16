Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Dân số mới

Ngày 16/4, Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu các xã, phường và Trung tâm y tế các khu vực nhằm quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Dân số 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, thay thế pháp lệnh trước đây, đánh dấu bước ngoặt chuyển trọng tâm công tác dân số từ “Kế hoạch hóa gia đình” sang “Dân số và phát triển”. Những điểm mới cốt lõi của Luật gồm: Vợ chồng được tự quyết định số con và thời gian sinh; khuyến khích sinh đủ 2 con; tăng thời gian nghỉ thai sản lên 7 tháng và nam giới được nghỉ 10 ngày; phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ tài chính, ưu tiên thuê hoặc mua nhà ở xã hội. Luật cũng quy định nghiêm cấm hành vi lựa chọn giới tính thai nhi và tiết lộ giới tính thai nhi, trừ các trường hợp đặc biệt, nhằm đảm bảo cân bằng giới tính.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh đã triển khai kế hoạch công tác dân số và phát triển năm 2026 gắn liền với thực thi Luật Dân số mới, xác định nhiệm vụ trọng tâm: Duy trì mức sinh thay thế, kéo giảm mất cân bằng giới tính khi sinh; chủ động thích ứng với già hoá dân số và đặc biệt là nâng cao chất lượng giống nòi. Dân số không đơn thuần là những con số về quy mô mà là bài toán về chất lượng nguồn nhân lực, sự hài hoà giữa cơ cấu và phân bổ, là nền tảng để Phú Thọ bứt phá phát triển KT-XH.

Diệu Thu - Hoài Vũ