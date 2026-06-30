Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) và trực tuyến tới 35.000 điểm cầu trên toàn quốc với gần 2,1 triệu đại biểu tham gia.

Tham dự hội nghị có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng - Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Cùng tham dự hội nghị có các Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành.

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Phú Thọ, tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Phú Thọ.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích nhiều nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết. Trong đó, nhấn mạnh các giải pháp đẩy mạnh xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, tạo không gian phát triển mới để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, thế hệ mới; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, đề xuất các giải pháp thu hút dòng vốn chất lượng cao gắn với phát triển khu thương mại tự do, tạo động lực tăng trưởng cho vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Phú Thọ.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tập trung đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển các vùng động lực để đón đầu xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và dòng vốn FDI chất lượng cao. Các đại biểu cũng kiến nghị cơ chế thu hút các dự án FDI trong lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, điện tử, nghiên cứu và phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của các địa phương.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Nghị quyết số 10-NQ/TW là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, thể hiện quyết tâm của Đảng trong việc xây dựng khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững.

Đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát với tình hình thực tiễn với phương châm rõ người, rõ việc; tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng đồng bộ và tăng cường liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Quá trình tổ chức thực hiện cần phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, đồng bộ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Lê Minh