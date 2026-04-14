Quảng Ninh: Bắt giữ nhóm vận chuyển trái phép 184 bình khí cười

Ngày 14/4, lực lượng chức năng Quảng Ninh bắt giữ nhóm vận chuyển khí cười trái phép, thu giữ 184 bình khí N2O và nhiều phương tiện liên quan.

Đối tượng bị bắt cùng tang vật. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) thông tin đơn vị chủ trì phối hợp với Công an xã Hoành Mô đã bắt giữ đối tượng có hành vi vận chuyển khí cười trái phép.

Cụ thể, vào khoảng 3 giờ ngày 13/4, tại khu vực phía sau nhà văn hóa thôn Cửa Khẩu (xã Hoành Mô), tổ tuần tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát hiện 1 nhóm người (khoảng 6 người) đang tập kết nhiều bao tải dứa màu xanh có biểu hiện nghi vấn. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã lợi dụng đêm tối để chạy trốn, tẩu thoát.

Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi, phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng nam giới là Hà Thanh Phong (sinh năm 1994, trú thôn Nà Áng, xã Lục Hồn, tỉnh Quảng Ninh) và thu giữ tại hiện trường 46 bao tải dứa chứa 184 bình khí (nghi là khí cười N2O); đồng thời thu giữ thêm 6 xe máy (trong đó có 1 xe máy của đối tượng Phong và 5 xe máy do các đối tượng bỏ chạy để lại).

Tại thời điểm bị bắt, đối tượng Hà Thanh Phong không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan đến số bình khí trên và phương tiện xe máy. Phong khai nhận đã vận chuyển thuê số bình khí cười trên để lấy tiền công.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phối hợp điều tra, xác minh xử lý theo quy định pháp luật của pháp luật.

Trước đó, rạng sáng 8/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh) đã bắt giữ xe ôtô chở 240 bình khí khí cười (N2O) không có giấy tờ hợp pháp tại phường Móng Cái 1.

Vào khoảng 20 giờ ngày 5/4, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện một xe ô tô bán tải biển số 14C-360.xx do L.H.T (sinh năm 1999, trú tổ 3, khu Tân Lập, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) chở 200 bình khí cười trái phép.

Trước thực trạng việc buôn bán, vận chuyển khí cười có tính chất phức tạp, tinh vi, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng đã tăng cường siết chặt kiểm soát, tuần tra khép kín biên giới; phối hợp chặt chẽ với Công an, Hải quan, Quản lý thị trường... kiểm tra các kho bãi, cơ sở kinh doanh khí công nghiệp, thiết bị y tế và điểm vui chơi giải trí - nơi có nguy cơ tàng trữ, tiêu thụ khí N2O. Công tác tuyên truyền đến người dân vùng biên cũng được tăng cường, nhất là vận động nhân dân không tiếp tay cho hoạt động vận chuyển thuê.

(Nguồn TTXVN/Vietnam+)