Quốc hội thông qua giảm thuế xăng dầu đến hết tháng 6/2026

Sáng 12/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay với với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Mua bán xăng, dầu tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên phố Lạc Trung, Hà Nội. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Theo đó, Quốc hội quyết nghị mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Trước đó, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Về việc giao thẩm quyền quyết định điều chỉnh Nghị quyết, Chính phủ tiếp thu và chỉnh lý theo hướng, để đảm bảo việc điều hành thị trường xăng, dầu và nhiên liệu bay trong nước phù hợp với diễn biến giá trên thị trường thế giới, Quốc hội giao Chính phủ ban hành Nghị quyết để điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này.

Trường hợp khẩn cấp, Chính phủ ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Nghị quyết này.

Tại các phiên thảo luận trước đó, các đại biểu Quốc hội đều cơ bản nhất trí, tán thành với dự thảo Nghị quyết và cho rằng đây là quyết sách kịp thời của Quốc hội, Chính phủ cần sớm được ban hành nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong nước trước bối cảnh xung đột địa chính trị tại Trung Đông kéo dài.

