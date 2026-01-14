Quy mô trường lớp, học sinh của Phú Thọ sau sáp nhập thuộc tốp cao nhất cả nước

Ngày 14/1, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Dự hội nghị có đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2025 ghi dấu ấn đặc biệt của ngành GD&ĐT Phú Thọ, với quy mô trường lớp, học sinh sau sáp nhập thuộc tốp cao nhất cả nước. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, quyết liệt và khoa học, Sở GD&ĐT đã hoàn thành đạt và vượt các nhiệm vụ đề ra.

Nổi bật là nhanh chóng sắp xếp tổ chức bộ máy; tăng cường phối hợp với các xã, phường trong quản lý giáo dục và đào tạo; triển khai sớm và đồng bộ công tác tham mưu hoàn thiện thể chế. Sở đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chương trình thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; thông qua Nghị quyết phát triển GD&ĐT tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2045; các đề án, kế hoạch trọng điểm về phát triển đội ngũ giáo viên và tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng các đại biểu dự hội nghị.

Đặc biệt, sở đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành 8 nghị quyết chuyên đề, 4 quyết định mang tính chất then chốt cho sự phát triển của ngành. Hệ thống trường lớp tiếp tục được đầu tư, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt trên 83%, chất lượng giáo dục nằm trong tốp 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, biểu dương những thành tích ngành GD&ĐT đạt được trong năm 2025. Đồng chí nhấn mạnh: Bước sang năm 2026, ngành GD&ĐT đứng trước yêu cầu phát triển mới, cao hơn và toàn diện hơn. Đây là năm bản lề triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT; đồng thời triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, đặt ra những yêu cầu mới về quản trị, phân cấp, phân quyền và trách nhiệm.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT triển khai nhiệm vụ của ngành năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị Sở GD&ĐT tạo đột phá về tư duy tham mưu và tính chủ động trong hoàn thiện chính sách; xây dựng mô hình quản trị giáo dục phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp. Sở phải thực sự đóng vai trò cơ quan tham mưu chiến lược, đi trước một bước trong dự báo và đề xuất chính sách. Tham mưu đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển GD&ĐT đến năm 2030, tầm nhìn 2045, bảo đảm rõ mục tiêu, rõ lộ trình, rõ nguồn lực và rõ trách nhiệm.

Cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển, lấy chất lượng, hiệu quả và sự hài lòng của người học, của xã hội làm thước đo. Tập trung rà soát, đánh giá toàn diện đội ngũ theo từng cấp học, môn học và địa bàn; chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ đến năm 2030, bảo đảm đủ số lượng, đồng bộ cơ cấu, đạt chuẩn chất lượng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT khen thưởng các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý nòng cốt; tăng cường kỷ cương hành chính, đạo đức nhà giáo, xây dựng hình ảnh người thầy mẫu mực, chuyên nghiệp. Tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường lớp và các đơn vị sự nghiệp giáo dục theo hướng tinh gọn, ổn định lâu dài, phù hợp yêu cầu của Trung ương. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, lấy đầu tư công làm nền tảng, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, dạy học và học tập theo lộ trình phù hợp, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Cùng với đó, tăng cường hướng dẫn, đồng hành với chính quyền cấp xã trong quản lý trường học, huy động học sinh ra lớp, duy trì phổ cập giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm, bảo đảm an toàn trường học. Rà soát, phân định rõ trách nhiệm giữa sở, các phòng chuyên môn và cấp xã; không để chồng chéo, không đẩy khó khăn xuống cơ sở, phát huy vai trò các cơ sở giáo dục gắn với xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị ngành GD&ĐT cần tạo đột phá thực chất về chất lượng GD&ĐT, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giảm dần chênh lệch giữa các vùng, đối tượng. Triển khai hiệu quả các chủ trương lớn như miễn học phí, phổ cập giáo dục mầm non từ 3 - 5 tuổi, mở rộng dạy học 2 buổi/ngày, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai theo lộ trình phù hợp. Giữ vững và nâng tầm giáo dục mũi nhọn, coi trọng chất lượng giáo dục đại trà; gắn giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học với nhu cầu thị trường lao động và các ngành, lĩnh vực ưu tiên của tỉnh. Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với xây dựng kỷ cương, kỷ luật và nền nếp ngành; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu giáo dục đồng bộ, liên thông, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên...

Nhân dịp này, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; nhiều tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở GD&ĐT khen thưởng.

Lê Hoàng