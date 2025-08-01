QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TAM NÔNG THÔNG BÁO

Căn cứ Quyết định số 696/QĐ - KV4 ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 4 về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Tam Nông.

Quỹ tín dụng nhân dân Tam Nông trân trọng thông báo:

Thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở chính:

Địa chỉ cũ: Khu 7, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ mới: Khu 7, xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.