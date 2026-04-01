Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông khu vực Vĩnh Phúc

Sáng 1/4, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe chủ đầu tư, các địa phương báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), thi công một số dự án giao thông khu vực Vĩnh Phúc. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đã báo cáo tiến độ triển khai 3 dự án giao thông trọng điểm.

Theo đó, tiểu dự án GPMB cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì có tổng mức đầu tư trên 556,3 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2027. Có khoảng 1.223 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án; diện tích thu hồi, bồi thường và tái định cư dự án khoảng 22,46ha thuộc các xã: Hội Thịnh, Tề Lỗ, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành.

Đến nay, xã Tề Lỗ và xã Vĩnh Thành đã GPMB đạt gần 98%; các xã Vĩnh An, Vĩnh Hưng vẫn còn nhiều khó khăn trong xác định nguồn gốc đất, tài sản trên đất, chồng lấn đất và triển khai tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Dự án Hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (tuyến đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa đường Vành đai 5 với Quốc lộ 2B đến Tây Thiên, đi Quốc lộ 2C và Tuyên Quang) có tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng, chiều dài khoảng 26,7km.

Dự án này được khởi công từ tháng 2/2022, tổng vốn đã bố trí là 1.570 tỷ đồng, đã giải ngân 1.028 tỷ đồng (đạt 65,5%). Đến nay đã thực hiện GPMB 79,1/133,2ha (đạt 60%), tương ứng khoảng 15/25km; diện tích còn lại chưa bàn giao do vướng mắc về nguồn gốc đất, tài sản trên đất, đất lâm nghiệp... Bên cạnh đó, khó khăn về nguồn vật liệu, bãi đổ thải và thủ tục di dời hạ tầng kỹ thuật tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đối với Dự án Đường từ ĐT.310B kết nối đường Đ3 khu vực thôn Thanh Lanh, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên cũ (Dự án thành phần 1 - GPMB) có tổng mức đầu tư 108,9 tỷ đồng với chiều dài 6,5km, diện tích đất chiếm dụng khoảng 19,17 ha. Đến nay, các cơ quan chuyên môn đã rà soát, quy chủ được 18,1/19,17ha với 637 chủ sử dụng, 589 thửa đất. Dự kiến hoàn thành công tác rà soát, xác minh nguồn gốc đất trong tháng 5 - 6/2026; triển khai kiểm đếm, lập phương án bồi thường từ tháng 7 - 9/2026 và thực hiện chi trả, bàn giao mặt bằng từ tháng 10 - 12/2026.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ triển khai công tác GPMB tại các dự án. Đồng thời tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định GPMB tại các địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nhấn mạnh: Việc hoàn thành GPMB sẽ góp phần quan trọng để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Do vậy, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cần quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB và triển khai dự án giao thông.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương có dự án triển khai trên địa bàn cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc trong công tác bồi thường, GPMB; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể trình tự thực hiện việc xác định giá trị bồi thường đối với công trình hạ tầng kỹ thuật để làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường; chủ động tham mưu, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, hỗ trợ tái định cư, thủ tục thu hồi, đền bù, đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân theo quy định của pháp luật.

Đối với những trường hợp còn vướng mắc, các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công các dự án, đảm bảo tiến độ đề ra.

