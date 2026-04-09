Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm khu vực Vĩnh Phúc

Chiều 9/4, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tiến độ triển khai một số dự án công trình giao thông trọng điểm khu vực Vĩnh Phúc. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn xem bản đồ toàn tuyến, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 310C (đoạn từ Quốc lộ 2C đến Quốc lộ 2B).

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 310C đoạn từ Quốc lộ 2C đến Quốc lộ 2B; Dự án Đường Vành đai 3 trong quy hoạch phát triển giao thông Vĩnh Phúc đoạn Yên Lạc – Bình Dương và Dự án Đường Tây Thiên - Tam Sơn, đoạn từ Quốc lộ 2C đến cầu Hợp Lý và đoạn từ Quốc lộ 2C đến hồ Vân Trục.

Hiện nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 310C đoạn từ Quốc lộ 2C đến Quốc lộ 2B đã triển khai thi công được 3,7km/5,8km, đạt 62,71% so với giá trị hợp đồng; còn 1,82ha diện tích đất chưa giải phóng mặt bằng.

Dự án Đường Vành đai 3 trong quy hoạch phát triển giao thông Vĩnh Phúc đoạn Yên Lạc – Bình Dương đã thực hiện 2 gói thầu xây lắp, đạt khoảng 93% giá trị hợp đồng. Hiện còn khoảng 600m, từ km9+900 đến km10+500 thuộc phạm vi nút giao với đường tỉnh 305 chưa được hoàn thành theo thiết kế do vướng mắc liên quan đến thủ tục bồi thường, tái định cư.

Dự án Đường Tây Thiên - Tam Sơn, đoạn từ Quốc lộ 2C đến cầu Hợp Lý và đoạn từ Quốc lộ 2C đến hồ Vân Trục đã triển khai thi công được 10km/14,56km; còn 3,8ha diện tích chưa giải phóng mặt bằng thuộc các xã: Đạo Trù, Đại Đình, Hợp Lý, Thái Hòa, Lập Thạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe báo cáo tiến độ, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc Dự án Đường Tây Thiên – Tam Sơn.

Chỉ đạo tại cuộc kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Tài chính để kịp thời tháo gỡ khó khăn về kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 600m Dự án Đường Vành đai 3 thuộc phạm vi nút giao với đường tỉnh 305 do vượt so với dự toán được duyệt ban đầu.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương triển khai ngay các bước để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng; những trường hợp nào đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định về đền bù giải phóng mặt bằng mà không chấp hành bàn giao mặt bằng sẽ tiến hành bảo vệ thi công; quyết tâm thực hiện theo tiến độ đề ra. Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương cam kết mốc thời gian hoàn thành mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư.

Đối với Dự án Đường Tây Thiên - Tam Sơn, đoạn từ Quốc lộ 2C đến cầu Hợp Lý và đoạn từ Quốc lộ 2C đến hồ Vân Trục, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phê bình xã Đạo Trù và xã Đại Đình chưa vào cuộc quyết liệt để giải phóng mặt bằng; phê bình Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc chưa phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã để cùng tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.

Hải Thành - Nguyễn Toàn