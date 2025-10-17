Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2025)

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cấp ủy trong thời kỳ mới

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng”. Là cơ quan tham mưu, tổng hợp, phục vụ, do đó, ở bất cứ giai đoạn cách mạng nào, các thế hệ cán bộ, nhân viên Văn phòng cấp ủy luôn thể hiện rõ vai trò trung tâm điều phối, giúp cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp được nhịp nhàng, hiệu quả, chính xác và kịp thời.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác

Tháng 10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hương Cảng - Trung Quốc đã thông qua Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, ban hành các nghị quyết về nhiệm vụ và quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn tham mưu, giúp việc của Đảng.

Từ sự kiện lịch sử này, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 18/10 hằng năm là Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy. Trải qua các thời kỳ cách mạng, hoạt động của Văn phòng cấp ủy luôn gắn bó chặt chẽ với quá trình lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thấm nhuần lợi dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ một cách đắc lực cho công tác lãnh đạo của cấp ủy các cấp, đáp ứng cao nhất yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, phù hợp với tình hình mới.

Đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc; đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Văn phòng Tỉnh uỷ đã chủ động tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong tổ chức, điều hành công việc, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc theo đúng quy định của Đảng, theo đúng quy chế, bảo đảm thông suốt, linh hoạt, hiệu quả.

Đã chủ động giúp Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và thực hiện tốt Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết đúng quy định, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; xây dựng chương trình công tác hàng tháng và chuẩn bị tốt nội dung các buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Đã phát huy tốt vai trò là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hòa hoạt động các cơ quan tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy.

Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng như Quy chế làm việc, Chương trình hành động, Kế hoạch hành động, các quy định về quản lý hệ thống thông tin, mã định danh, chữ ký số, an toàn thông tin. Chủ động nghiên cứu, tham mưu, trình ban hành các quy định về quản lý mạng CNTT diện rộng của Đảng tỉnh; quy trình an toàn thông tin và ứng phó sự cố; quản lý, vận hành hệ thống truyền hình hội nghị; quản lý, sử dụng chữ ký số và sản phẩm mật mã trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc... khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương. Chủ trì, phối hợp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 57 tại 100% xã, phường; duy trì báo cáo hằng ngày trên hệ thống giám sát, bảo đảm tiến độ, không có nhiệm vụ quá hạn.

Sau khi hợp nhất 3 Văn phòng Tỉnh ủy, bộ máy và nhân sự được kiện toàn, thống nhất; đội ngũ công chức có phẩm chất tốt, chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Nhờ đó, các hoạt động hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ, cơ yếu- chuyển đổi số được tăng cường, bảo đảm thông suốt, chuyên nghiệp, hiện đại. Bên cạnh đó, công tác tài chính đảng, xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản công... được thực hiện đúng quy trình, quy định hiện hành và đạt kết quả cao. Sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao chủ động, đồng bộ hơn...

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục tập trung hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Phối hợp tham mưu xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025- 2030; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung, hoạt động công tác của Văn phòng. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ công chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công tác văn thư theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, hiện đại; thực hiện tốt công tác tham mưu triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh và Tổ giúp việc; vận hành, hướng dẫn sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và các phần mềm nghiệp vụ của cơ quan Đảng; tiếp tục triển khai một số ứng dụng số như Sổ tay đảng viên, hệ thống đánh giá theo dõi chỉ tiêu KPI...

Kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy là dịp để mỗi cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng cấp ủy các cấp tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy, hết lòng vì công việc. Qua đó quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần cùng đảng bộ các cấp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Thu Hà