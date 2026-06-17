Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026

Ngày 17/6, Đảng ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ địa bàn được giao; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đơn vị đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch, tổ chức luyện tập, bổ sung các phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bảo đảm chặt chẽ, sát thực tế.

Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực; nền nếp, chế độ được duy trì nghiêm túc. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; tăng cường phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phấn đấu huấn luyện tại chức sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp 100% đạt yêu cầu, 85% trở lên đạt khá, giỏi; 100% cán bộ, nhân viên có kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số. Đồng thời hoàn thành 100% chỉ tiêu tăng gia sản xuất. 100% quân số được khám sức khỏe định kỳ, quân số khỏe đạt trên 99%.

Thu Thủy - Đức Thiện