Quyết tâm tiên phong chuyển đổi số trong hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức tổ chức ngày 14/4.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Trưởng các Ban Xây dựng Đảng của Đảng ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện các nội dung chuẩn bị làm việc với Đoàn giám sát số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trọng tâm là dự thảo báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 và các nghị quyết quan trọng của Trung ương; Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 29/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Đồng thời, hội nghị cũng cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe, thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình về Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tờ trình về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Tờ trình Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU và Kế hoạch số 04-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cũng trong chương trình, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đã nghe Ban Tổ chức Đảng ủy báo cáo công tác kiện toàn cấp ủy cơ sở; Kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ đảng viên.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bùi Văn Quang yêu cầu các đơn vị rà soát, bổ sung văn bản hướng dẫn cụ thể cho các chỉ tiêu đánh giá để hoàn thiện các báo cáo và chương trình hành động của Đảng ủy. Đặc biệt là các chỉ tiêu của tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Để đảm bảo tính phù hợp của các báo cáo, chương trình hành động, đồng chí nhấn mạnh việc vận dụng các chỉ tiêu chung sao cho phù hợp với đặc thù của Đảng bộ; chủ động loại bỏ những chỉ tiêu không thiết thực (ví dụ: Chỉ tiêu về bác sĩ trên vạn dân, bảo hiểm y tế...; đồng thời bổ sung các chỉ tiêu sát với yêu cầu thực tiễn.

Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh yêu cầu phải đẩy mạnh chuyển đổi số. Trước mắt cần khẩn trương hoàn thiện hệ thống truyền hình trực tuyến xuống đến tận cấp cơ sở (chi bộ).

Đồng chí nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến mảng này, do đó Đảng bộ phải quyết tâm đi tiên phong trong việc chuyển đổi số các hoạt động và văn bản chuyên môn. Phòng Chuyển đổi số chuẩn bị biểu mẫu, trang bị phần mềm và tổ chức tập huấn hướng dẫn cho các bộ phận liên quan.

Liên quan đến công tác tổ chức và quản lý cán bộ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhấn mạnh yêu cầu bắt buộc phải có kết luận về tiêu chuẩn chính trị trước khi xem xét bổ nhiệm cán bộ. Tuyệt đối không làm song song hoặc thẩm tra sau; kết quả thẩm tra chính trị phải có trước làm cơ sở cho các bước tiếp theo.

Đinh Vũ