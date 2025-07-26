Quyết tâm vận hành bộ máy mới đảm bảo thông suốt, hiệu quả

Sau hơn 20 ngày đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là ở cấp xã, việc vận hành và tổ chức bộ máy ở xã Yên Sơn (mới) bước đầu ghi nhận những tín hiệu khả quan, việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho Nhân dân được thực hiện có hiệu quả.

Trụ sở mới xã Yên Sơn

Trên cơ sở sắp xếp 3 xã: Tinh Nhuệ, Yên Sơn, Lương Nha của huyện Thanh Sơn (cũ) để thành lập xã Yên Sơn, sau khi được thành lập, xã Yên Sơn đã đi vào hoạt động từ ngày 1/7. Xã hiện có diện tích tự nhiên là 7.552ha, dân số toàn xã là 16.000 người (trong đó tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 64,4%, số người trong độ tuổi lao động chiếm 60%), toàn xã có tổng số 3.618 hộ...

Ngay sau khi chính quyền địa phương chính thức đi vào hoạt động, đến nay, hệ thống chính trị từ Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức - xã hội và các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của xã đã cơ bản ổn định, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết TTHC cho Nhân dân được thực hiện đúng quy định. Công tác quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định.

Trong những ngày này, khi đến Trung tâm phục vụ hành chính công của xã, ngoài cán bộ làm trực tiếp, người dân còn được đoàn viên thanh niên của xã niềm nở đón tiếp, hướng dẫn đến quầy cần giải quyết thủ tục hành chính. Bà Đinh Thị Cử phấn khởi cho hay: “Bây giờ, đến trụ sở UBND xã, việc giải quyết thủ tục hành chính rất thuận lợi, các cháu thanh niên tình nguyện hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi rất chu đáo nên hồ sơ không phải viết đi, viết lại nhiều lần như trước. Trước đây, để giải quyết TTHC, tôi thường phải làm cả mấy ngày, thậm chí hàng tuần, giờ làm rất nhanh chóng và thuận tiện”.

Lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn, giúp đỡ người dân khi đến Trung tâm phục vụ hành chính công của xã.

Việc tiếp cận và phục vụ người dân đã được lãnh đạo xã quan tâm và ưu tiên hàng đầu như tiếp nhận hồ sơ phải thông suốt. Ngay từ những ngày đầu, Trung tâm phục vụ hành chính công của xã đã tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính nghiêm túc, đúng quy trình. Cán bộ đã chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần tăng cường tỷ lệ hồ sơ nộp qua hình thức này. Đồng thời, các thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, lệ phí, thời gian giải quyết đã được niêm yết công khai, rõ ràng tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã để người dân dễ dàng tra cứu. Xã thiết lập hộp thư góp ý và số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ người dân, kịp thời ghi nhận và giải quyết.

Đến nay, các thiết bị cơ bản như máy tính, máy in, hệ thống mạng internet, đã được trang bị đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến đã được kiểm tra và vận hành thử nghiệm. Về cơ bản, hệ thống hoạt động thông suốt, hỗ trợ hiệu quả cho cán bộ, người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Trung tâm phục vụ hành chính công của xã được đặt tại điểm Nhà văn hóa khu Láng Mái, xã Tinh Nhuệ cũ để tạo điều kiện phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được thuận lợi.

Từ ngày 1/7 đến nay, Trung tâm phục vụ hành chính công của xã đã tiếp tổng số 250 công dân; tiếp nhận 184 hồ sơ; trực tuyến 179 hồ sơ; dịch vụ bưu chính 5; tổng số hồ sơ đã giải quyết là 179; giải quyết sớm 159; đúng hạn 16 hồ sơ; hồ sơ đang giải quyết là 8...

Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau khi tổ chức bộ máy của xã đi vào hoạt động, đến thời điểm này đã cơ bản ổn định, dần đi vào nền nếp trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Đây là những nỗ lực rất lớn của cán bộ, công chức và sự hỗ trợ từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành. Do mới đi vào hoạt động nên vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần được quan tâm, tháo gỡ kịp thời để xã có thể phát huy tối đa hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Tuy nhiên, đối với xã Yên Sơn (mới) hiện nay địa bàn rộng, có 1 xã khu vực III trước khi sáp nhập và có 10 khu đặc biệt khó khăn, giao thông đến các khu còn rất vất vả, địa hình hiểm trở, dốc cao..., thường xuyên bị ngập úng cục bộ, sạt lở đất nhất là vào mùa mưa bão. Đặc biệt, xã mới được bố trí 50 biên chế, còn thiếu so với quy định, nhưng số cán bộ, công chức hiện tại đã xác định được tinh thần, trách nhiệm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Các cán bộ, công chức hiện tại đã xác định được tinh thần, trách nhiệm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Chính vì vậy, để hoạt động thông suốt và hiệu quả, chính quyền địa phương cũng mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm đến công tác cán bộ; các nguồn vốn để làm mới và sửa chữa, cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn huyết mạch từ trung tâm xã đến các khu dân cư để công tác chỉ đạo, điều hành và đi lại của Nhân nhân được thuận tiện, an toàn và kịp thời.

Qua gần một tháng vận hành, xã Yên Sơn cơ bản đã đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đa phần người dân đến giải quyết thủ tục hành chính hài lòng với những đổi thay từ mô hình chính quyền mới. Từ đó, góp phần xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đinh Tú