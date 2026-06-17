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Ra mắt Câu lạc bộ Hát Xoan và Dân ca Phú Thọ Hanh Cù, xã Thanh Ba

UBND xã Thanh Ba vừa tổ chức chương trình công bố quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Hát Xoan và Dân ca Phú Thọ Hanh Cù, xã Thanh Ba. Tới dự có đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin - Điện ảnh (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch), các nghệ nhân Hát Xoan, CLB văn hóa, văn nghệ trong và ngoài xã.

Ra mắt Câu lạc bộ Hát Xoan và Dân ca Phú Thọ Hanh Cù, xã Thanh Ba

Lãnh đạo UBND xã Thanh Ba tặng hoa chúc mừng CLB.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố Quyết định số 313 ngày 2/4/2026 của UBND xã Thanh Ba về việc thành lập CLB Hát Xoan và Dân ca Phú Thọ Hanh Cù; ra mắt Ban Chủ nhiệm CLB, trao quyết định thành lập, giấy chứng nhận cho người truyền dạy là ông Nguyễn Lưu Hoàng và tặng hoa chúc mừng CLB. Chương trình cũng diễn ra các hoạt động giao lưu, biểu diễn Hát Xoan và dân ca Phú Thọ với sự tham gia của các CLB văn nghệ trong tỉnh.

CLB đã quy tụ hơn 20 thành viên tích cực tham gia luyện tập, thực hành thuần thục 10 lối Hát Xoan, chủ động đầu tư trang phục, đạo cụ và tham gia biểu diễn phục vụ du khách tại Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 cùng nhiều chương trình giao lưu văn nghệ trên địa bàn tỉnh.

Ra mắt Câu lạc bộ Hát Xoan và Dân ca Phú Thọ Hanh Cù, xã Thanh Ba

CLB Hát Xoan và Dân ca Phú Thọ Hanh Cù, xã Thanh Ba biểu diễn tiết mục Hát Xoan tại lễ ra mắt.

Việc ra mắt CLB Hát Xoan và Dân ca Phú Thọ Hanh Cù góp phần phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở; tạo môi trường để truyền dạy, thực hành và lan tỏa nghệ thuật Hát Xoan đến thế hệ trẻ.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan Phú Thọ, góp phần đưa di sản tiếp tục sống bền vững trong đời sống đương đại.

Hồng Nhung


Hồng Nhung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thanh Ba Dân ca Thành lập ra mắt Chương trình Văn hóa văn nghệ Di sản văn hóa phi vật thể câu lạc bộ Công bố Trung tâm
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