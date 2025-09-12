Ra quân thực hiện đợt cao điểm về công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, an toàn giao thông

Sáng 12/9, UBND phường Vĩnh Phúc tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm về công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn. Dự lễ ra quân có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường; Công an phường; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Các đại biểu dự buổi lễ

Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, UBND phường, phối hợp của các phòng, ban, tổ chức đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn phường Vĩnh Phúc đạt nhiều kết quả tích cực. Các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi tập kết, buôn bán vật liệu xây dựng được xử lý, lập lại trật tự, kỷ cương đô thị. Các vi phạm về đất đai, xây dựng sai phép, không phép cơ bản được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, nhiều điểm nóng kéo dài nhiều năm đã được giải quyết dứt điểm. Ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân có chuyển biến rõ nét, nhiều hộ dân đã cam kết, tự giác tháo dỡ vi phạm, góp phần xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp. Vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông cơ bản được kiềm chế... Tuy nhiên, công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy trì trật tự đô thị có thời điểm chưa được thường xuyên, quyết liệt; công tác giám sát, phát hiện vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ở một số nơi chưa kịp thời...

Các lực lượng chức năng ra quân tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trên dọc các tuyến phố chính chấp hành quy định về đảm bảo trật tự đô thị

Để đợt ra quân đạt kết quả thiết thực, đồng chí Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc Nguyễn Hoài Nam đề nghị các phòng, ban, đơn vị của phường xác định rõ quan điểm: Mọi hành vi vi phạm về Luật đất đai, trật tự xây dựng, trật tự tô thị, an toàn giao thông phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, vì vậy, cần chủ động bố trí nhân lực, phương tiện để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tái phạm để tạo sự răn đe và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đội ngũ cán bộ cơ sở tích cực, trực tiếp vận động, nhắc nhở và kịp thời thông báo cáo những trường hợp vi phạm để xử lý kịp thời. Qua đó, góp phần xây dựng phường Vĩnh Phúc kỷ cương, văn hóa và hiện đại.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng chức năng, nòng cốt là công an phường đã tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trên dọc các tuyến phố chính chấp hành quy định về đảm bảo trật tự đô thị, đồng thời, kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường gây cản trở giao thông.

Hoàng Nga