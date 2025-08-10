Rộn ràng mùa sầu riêng, măng cụt ở La Dạ

Đầu tháng 8, lúc vùng sầu riêng, măng cụt ở xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng chín rộ, cũng là lúc thương lái tìm đến thu mua, tạo nên không khí làng quê rộn ràng hẳn. Mặt khác, nhiều gia đình, đoàn khách chọn về vùng quê du lịch La Dạ vừa trải nghiệm du lịch lòng hồ Hàm Thuận - Đa Mi, vừa tham gia khám phá vườn cây trái và nhất là được thưởng thức những quả sầu riêng chín rụng, măng cụt chín bói thơm lừng...

Check-in và ăn sầu riêng chín rụng ở xã La Dạ

Sáng mới 5 giờ, sương mù còn vờn bay trên những ngọn sầu riêng cũng là lúc từng tốp người đi vào vườn sầu riêng để xem và định giá mua “xô”. Bên tách cà phê ở điểm Mây và Gió ở thôn Đa Tro, nhóm người thu mua sầu riêng để xuất khẩu từ Hà Nội vào và đội ngũ cắt sầu riêng bàn chuyện rôm rả. Từ câu chuyện sầu riêng, măng cụt ở các thôn La Dày, Đa Tro, Đa Kim chín muộn hơn các thôn khác trong xã La Dạ và vùng Bảo Lộc từ 10 - 15 ngày cho đến chất lượng cơm sầu riêng, măng cụt cũng ngon khác hẳn, anh Khương Cao Phụng - Trưởng thôn La Dày tâm sự: “Đa phần bà con ở La Dày vào đây là đi theo công trình thủy điện để làm thuê kiếm sống, rồi dần dà ở lại sinh sống, lập nghiệp. Thời gian đầu khai phá, bà con trồng đủ loại cây, sau đó trồng thử ít cây sầu riêng và cảm nhận được khí hậu, chất đất phù hợp với loại cây trồng này nên mở rộng diện tích. Hiện nay, thôn La Dày có khoảng 230 ha đất trồng cây sầu riêng đã và đang cho thu hoạch. 3 năm nay, sầu riêng được giá, nhiều nhà trồng 7 - 8 ha sầu riêng chuyên canh có thu nhập “khủng” nên sắm xe con, cất nhà đẹp trị giá hàng tỷ đồng...”.

Ông Trần Trung Hải - Chủ tịch UBND xã La Dạ cho biết: La Dạ hiện có hơn 1.500 ha sầu riêng, khoảng 60 ha măng cụt chủ yếu chuyên canh ở các thôn Đa Tro, La Dày, Đa Kim, ĐaGuRi. Sầu riêng được xem là cây trồng mang lại nguồn thu nhập cao gấp nhiều lần so với các loại cây truyền thống khác. Nhiều hộ dân đã chuyển đổi từ cây cà phê, điều sang trồng sầu riêng và đạt được doanh thu hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm.

Nhiều hộ dân ở La Dạ đã bắt đầu áp dụng các phương pháp canh tác tiên tiến theo hướng hữu cơ, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tự động... Một số mô hình mới đã xuất hiện tại La Dạ, kết hợp giữa sản xuất sầu riêng với du lịch sinh thái. Các vườn sầu riêng được mở cửa cho du khách tham quan, trải nghiệm và thưởng thức trái cây tại vườn, không chỉ mang lại nguồn thu nhập phụ mà còn góp phần quảng bá thương hiệu sầu riêng địa phương...

Ông Mai Văn Minh - Giám đốc Công ty Du lịch Đa Mi, là một trong những người tiên phong ở La Dạ làm du lịch canh nông cho biết: 3 năm nay, công ty đưa khách vào trải nghiệm tham quan vườn cây ăn trái ở bán đảo Hoa Quả Sơn. 10 ngày nay, Đa Tro, La Dày, Đa Kim vào chính vụ thu hoạch sầu riêng nên công ty mở thêm dịch vụ để khách du lịch tham quan vườn và tự lượm sầu riêng chín rụng ăn thoải mái tại chỗ với giá 150.000 đồng/người...

Mùa sầu riêng măng cụt ở La Dạ vào chính vụ thu hoạch nên nơi đây đang nhộn nhịp. Nói như Chủ tịch UBND xã La Dạ: Cây sầu riêng đã khẳng định được vai trò là cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội và góp phần cải thiện đời sống cho người dân trên địa bàn. Việc tiếp tục đầu tư vào chất lượng sản phẩm, áp dụng các tiêu chuẩn an toàn và phát triển các mô hình kinh tế sáng tạo như du lịch sinh thái sẽ là hướng đi bền vững cho cây sầu riêng trong tương lai. Sầu riêng không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho người dân mà còn mở ra hướng du lịch canh nông ở địa phương...

Nguồn baolamdong.vn