Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha đại thắng 5-0 Uzbekistan

Cristiano Ronaldo đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp, góp công lớn giúp đội tuyển Bồ Đào Nha đánh bại Uzbekistan 5-0 ở lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026. Chiến thắng đậm này không chỉ giúp đại diện châu Âu vươn lên dẫn đầu bảng đấu mà còn chứng kiến siêu sao 41 tuổi thiết lập thêm nhiều cột mốc lịch sử mới.

Cú đúp của Cristiano Ronaldo góp phần giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng đậm trước Uzbekistan, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng K. Ảnh: FIFA

Ghi bàn Bồ Đào Nha: Ronaldo (6', 39'), Mendes (17'), Nematov (phản lưới 60'), Leao (87') Đội hình thi đấu Bồ Đào Nha: Diogo Costa; Ruben Dias, Renato Veiga, Joao Cancelo (Nelson Semedo 45+1'), Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Joao Neves (Bernardo Silva 76'), Vitinha (Rafael Leao 83'); Cristiano Ronaldo, Joao Felix (Francisco Trincao 63'), Pedro Neto (Francisco Conceicao 45+1'). Uzbekistan: Abduvohid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev (Khojiakbar Alijonov 45+1'), Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov (Ruslanbek Jiyanov 90+2'); Otabek Shukurov (Sherzod Esanov 90+2'), Odiljon Xamrobekov (Akmal Mozgovoy 45+1'), Azizjon Ganiev, Abbosbek Fayzullaev (Igor Sergeev 73'); Eldor Shomurodov.

​Sau trận hòa đáng thất vọng trước Cộng hòa Dân chủ Congo ở ngày ra quân, rạng sáng 24/6 (giờ Việt Nam), Bồ Đào Nha bước vào cuộc đối đầu trên sân Houston với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez nhanh chóng áp đặt thế trận và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6.

Từ quả tạt chuẩn xác của Joao Cancelo bên cánh phải, Ronaldo băng cắt dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Uzbekistan. Bàn thắng này giúp CR7 trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau, đồng thời là cầu thủ lớn tuổi thứ hai từng lập công tại giải đấu, chỉ sau huyền thoại Roger Milla của Cameroon.

Ronaldo ghi dấu lịch sử. Ảnh: FIFA

Có bàn thắng giải tỏa áp lực, Bồ Đào Nha thi đấu càng hưng phấn. Phút 17, Nuno Mendes nhân đôi cách biệt bằng một pha dứt điểm đẹp mắt từ tình huống đá phạt, sau pha di chuyển đánh lạc hướng hàng thủ đối phương của Ronaldo.

Trước khi hiệp 1 khép lại, đội trưởng Bồ Đào Nha tiếp tục ghi dấu ấn. Phút 39, Ronaldo tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-0. Đây cũng là bàn thắng thứ 10 của anh tại các kỳ World Cup, qua đó vượt qua huyền thoại Eusebio (9 bàn) để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho Bồ Đào Nha trong lịch sử giải đấu.

Ronaldo dứt điểm hiểm hóc vào góc xa khung thành. Ảnh: FIFA

Bước sang hiệp 2, thế trận một chiều tiếp tục được duy trì. Phút 60, Uzbekistan nhận thêm bàn thua khi thủ môn Nematov lúng túng đưa bóng phản lưới nhà trong nỗ lực cản phá một tình huống tấn công của Bồ Đào Nha.

Đến phút 87, Rafael Leao khép lại ngày thi đấu thành công của đội bóng bán đảo Iberia bằng pha lập công ấn định chiến thắng 5-0.

Rafael Leao ấn định chiến thắng 5-0. Ảnh: FIFA

Chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026 giúp Bồ Đào Nha lấy lại lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Trong khi đó, Uzbekistan tiếp tục đứng cuối bảng sau hai trận toàn thua và đối mặt nguy cơ sớm bị loại.

Sau hai lượt trận, Bồ Đào Nha tạm vươn lên dẫn đầu bảng K với 4 điểm cùng hiệu số +5. Colombia đứng ngay phía sau với 3 điểm nhưng còn một trận chưa đấu. Cộng hòa Dân chủ Congo có 1 điểm, trong khi Uzbekistan chưa giành được điểm nào sau hai trận và rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Ở lượt trận cuối, Bồ Đào Nha sẽ đối đầu Colombia trong trận đấu có ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng, còn Uzbekistan buộc phải thắng Cộng hòa Dân chủ Congo nếu muốn nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ tại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử của mình.

Theo nhandan.vn