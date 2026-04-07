Sắc “áo xanh” hướng về nguồn cội

Mới sáng sớm, sương mù còn giăng mắc trên những tán thông già của núi Hùng, nhưng không khí tại chân núi đã bắt đầu náo nhiệt. Giữa dòng người hối hả đổ về “mạch nguồn dân tộc”, sắc áo xanh tình nguyện hiện lên như những điểm nhấn bình yên, bền bỉ và đầy sức trẻ. Theo kế hoạch tham gia các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 của Tỉnh đoàn Phú Thọ có sự tham gia của 2.600 đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

Những “trạm tiếp sức” không tên

Nhớ lại hành trình dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn huy động trên 4.000 lượt cán bộ, ĐVTN của các tổ chức đoàn trong tỉnh triển khai các nhiệm vụ như: Tuyên truyền, vận động người bán hàng và du khách tham gia bảo vệ môi trường, không vứt rác thải bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định; tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt tại khuôn viên Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đoàn viên thanh niên giúp đỡ các cụ già đến tham quan tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Cùng với đó, ĐVTN hướng dẫn, giúp đỡ du khách, người già, trẻ em, người khuyết tật dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Tổ chức tuyên truyền, quảng bá các di sản văn hóa và các nét văn hóa độc đáo của tỉnh Phú Thọ. Các tổ chức đoàn cơ sở huy động 1.000 ĐVTN phối hợp với lực lượng công an, quân đội tham gia bảo vệ ANTT và chống ùn tắc trong thời gian cao điểm du khách về dâng hương.

Đặc biệt, Tỉnh Đoàn đã huy động trên 200 ĐVTN đến từ Hội đồng hương sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội phối hợp với cán bộ Trung tâm Môi trường của Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải tại Đền Hùng vào đêm ngày mùng 9/3 âm lịch để chuẩn bị cho Lễ dâng hương ngày chính giỗ (10/3 âm lịch).

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, dự kiến du khách trong và ngoài tỉnh sẽ về đông hơn mọi năm, vì vậy, Tỉnh Đoàn đã huy động hàng nghìn ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động phục vụ lễ Giỗ Tổ và Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026. Tại chốt trực dưới chân Đền Hạ, gương mặt của các bạn trẻ đỏ ửng vì nắng nhưng nụ cười vẫn thường trực. Từng nhóm bạn đang bận rộn phát những chai nước lọc mát lạnh và những chiếc quạt giấy cho du khách. Trong cái nóng rát của những ngày đầu hè, các bạn ĐVTN đang miệt mài làm nhiệm vụ với đạo lý “kính già, yêu trẻ".

Suốt dọc đường từ Đền Hạ lên Đền Thượng, bằng sự nhiệt huyết và trách nhiệm, các đoàn viên thanh niên đã tận tình đồng hành, hướng dẫn du khách hành hương về cội nguồn, thành kính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng trong không khí trang nghiêm, trọn vẹn.

Ra quân thu gom rác thải tại nơi lễ hội

Dòng người vừa đi qua, những màu áo xanh lại lặng lẽ cúi mình, thoăn thoắt với chiếc kẹp sắt và túi nilon, tỉ mỉ, cần mẫn nhặt từng vỏ kẹo, vỏ lon nước, chung tay giữ gìn cảnh quan lễ hội luôn xanh, sạch, đẹp.

Mỗi đoàn viên, thanh niên khi tham gia phục vụ lễ hội phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm giữ cảnh quan sạch, đẹp cho Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Bạn Nguyễn Ánh Dương - một tình nguyện viên thuộc Trường Đại học Hùng Vương tâm sự: “Chúng em chia nhau trực theo ca để vệ sinh môi trường, giữ cảnh quan sạch, đẹp cho Khu di tích. Nhiều bạn nhỏ thấy các anh chị ĐVTN làm vậy cũng tự giác bỏ rác vào thùng hoặc cầm trên tay chứ không vứt xuống đường nữa. Đó là niềm vui lớn nhất của những sinh viên tình nguyện như chúng em”.

Chia sẻ về những hoạt động tình nguyện này, đồng chí Bùi Đức Giang - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh cho biết: Giỗ Tổ Hùng Vương là một sự kiện văn hóa - tâm linh lớn của dân tộc và là dịp để tuổi trẻ Đất Tổ thể hiện trách nhiệm của mình với cội nguồn. Mỗi đoàn viên, thanh niên khi tham gia phục vụ lễ hội không chỉ phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm mà còn góp phần gìn giữ hình ảnh quê hương, bảo tồn không gian văn hóa linh thiêng của dân tộc. Thông qua những hoạt động cụ thể như bảo vệ môi trường, hỗ trợ du khách, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đoàn viên, thanh niên không chỉ được rèn luyện, trưởng thành, mà còn trực tiếp tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của quê hương Đất Tổ. Đây chính là sự kết nối giữa các thế hệ, khi tuổi trẻ hôm nay bằng tinh thần xung kích đang góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa thiêng liêng của dân tộc.

Nhìn từ trên cao, những bóng áo xanh tình nguyện lấp lánh giữa màu xanh của rừng quốc gia Đền Hùng, tựa như những chồi non đang vươn mình, căng tràn nhựa sống hướng về nguồn cội.

Vẫn thành thông lệ, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm nay những “đại sứ xanh” lại tiếp tục nhận nhiệm vụ: Tuyên truyền, vận động người bán hàng và du khách tham gia bảo vệ môi trường; tham gia thu gom rác thải sinh hoạt tại các trục đường chính, nơi nhiều hàng quán hoặc tập trung đông người; hướng dẫn, giúp đỡ du khách tham gia hành hương đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Hương Giang