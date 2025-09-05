Sacombank triển khai học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” 2025

Nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026, Sacombank (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín) tiếp tục triển khai chương trình học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” trên toàn quốc. Ngày 5/9, tại tỉnh Phú Thọ, Ngân hàng Sacombank trao tặng 25 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng, kèm ba lô học sinh cho các em học sinh thuộc Trường THPT Thanh Thuỷ và Trường THCS Thanh Thuỷ. Trong đó có 1 học sinh được nhận giải thưởng từ cuộc thi “Sắc màu Sacombank”.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Sacombank- chi nhánh Phú Thọ trao tặng học bổng cho các em học sinh Trường THPT Thanh Thuỷ

Được khởi động từ năm 2004, đây là năm thứ 22 chương trình học bổng được Sacombank tổ chức nhằm tiếp thêm động lực theo đuổi ước mơ, vươn lên trong học tập và cuộc sống cho các thế hệ học sinh- sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Học bổng năm 2025 có gần 3.900 suất quà cùng 100 giải thưởng từ cuộc thi vẽ với kinh phí hơn 7 tỷ đồng dành cho học sinh THCS và THPT tại tất cả các tỉnh, thành có chi nhánh Sacombank hoạt động. Đặc biệt, vào tháng 10/2025, Ngân hàng sẽ triển khai chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên năm thứ 2 đang theo học các chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh tế hoặc Công nghệ thông tin tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ, Bắc Trung Bộ...

Không chỉ hỗ trợ tài chính, Sacombank còn tạo môi trường phát triển toàn diện cho sinh viên thông qua các hoạt động đào tạo, định hướng nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng, chương trình thực tế và ngày hội việc làm. Qua đó, góp phần thiết thực vào sự phát triển của nền giáo dục và mở rộng cánh cửa tương lai cho thế hệ trẻ.

15 suất học bổng của Sacombank đã được trao cho các em học sinh Trường THPT Thanh Thuỷ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Khánh Thy