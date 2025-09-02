Sai nơi nộp thuế, người nộp thuế có thể bị truy thu trong năm 2025

Trong năm 2025, việc phân bổ, khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân tiếp tục được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Thông tư này đưa ra các quy định cụ thể nhằm đảm bảo việc thu thuế được minh bạch, công bằng giữa các địa phương, đồng thời tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 19 của Thông tư, việc phân bổ thuế thu nhập cá nhân được áp dụng trong hai trường hợp chính. Thứ nhất là đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công mà doanh nghiệp chi trả tại trụ sở chính cho người lao động đang làm việc tại các đơn vị phụ thuộc hoặc địa điểm kinh doanh nằm ở tỉnh khác. Trường hợp thứ hai là đối với các khoản thu nhập phát sinh từ trúng thưởng xổ số điện toán, với người trúng thưởng là cá nhân tham gia dự thưởng qua Internet, điện thoại hoặc thiết bị đầu cuối.

Pháp luật đã quy định rất rõ ràng nên doanh nghiệp, cá nhân cần thực hiện đúng quy định về thuế thu nhập cá nhân, tránh những rủi ro không đáng có

Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, cá nhân hoặc tổ chức chi trả thu nhập có trách nhiệm xác định riêng số thuế phải phân bổ tương ứng cho từng tỉnh nơi người lao động đang làm việc, căn cứ vào số thuế thực tế đã được khấu trừ của từng người lao động. Trong trường hợp người lao động bị điều chuyển, biệt phái hoặc luân chuyển giữa các tỉnh, số thuế khấu trừ sẽ được phân bổ cho tỉnh nơi người lao động đang làm việc tại thời điểm trả thu nhập, không phân bổ theo thời gian làm việc trong năm. Đây là điểm quan trọng giúp đơn vị chi trả xác định đúng địa phương hưởng nguồn thu ngân sách từ khoản thuế thu nhập cá nhân khấu trừ.

Với thu nhập từ trúng thưởng xổ số điện toán, người nộp thuế cũng cần xác định cụ thể số thuế TNCN phải nộp theo từng địa phương. Trường hợp cá nhân tham gia dự thưởng qua phương tiện điện thoại hoặc Internet, thuế được phân bổ theo tỉnh nơi cá nhân đăng ký tham gia dự thưởng. Còn nếu vé số được mua qua thiết bị đầu cuối, thuế sẽ được phân bổ theo tỉnh nơi phát hành vé. Trong cả hai tình huống, số thuế TNCN được xác định theo mức khấu trừ thực tế của từng cá nhân trúng thưởng.

Về quy trình khai và nộp thuế trong năm 2025, các tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động làm việc tại tỉnh khác nơi đặt trụ sở chính vẫn thực hiện khấu trừ thuế như thông lệ. Tuy nhiên, khi khai thuế, đơn vị sử dụng mẫu số 05/KK-TNCN kèm theo phụ lục 05-1/PBT-KK-TNCN theo phụ lục II của Thông tư 80/2021/TT-BTC, và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Sau đó, số thuế đã khấu trừ sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước tương ứng theo từng tỉnh nơi người lao động làm việc, theo đúng hướng dẫn tại khoản 4 Điều 12 của Thông tư.

Một lưu ý quan trọng là số thuế thu nhập cá nhân được phân bổ cho các địa phương theo tháng hoặc quý, tương ứng với kỳ khai thuế đã chọn, sẽ không được xác định lại khi thực hiện quyết toán thuế cuối năm. Quy định này giúp giảm bớt thủ tục hành chính và hạn chế việc điều chỉnh số thuế giữa các địa phương sau khi đã thực hiện phân bổ.

Với hướng dẫn chi tiết như trên, Thông tư 80/2021/TT-BTC tiếp tục là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm bảo đảm việc phân bổ và nộp thuế thu nhập cá nhân được thực hiện đúng quy định, minh bạch và công bằng giữa các địa phương trong năm 2025.

Nguồn vov.vn