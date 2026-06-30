Sâm nữ hoàng - Hướng đi mới trong phát triển dược liệu

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, xã Văn Lang đã tích cực đưa các loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Trong đó, cây sâm nữ hoàng cho thấy nhiều triển vọng, mở ra hướng đi mới trong phát triển dược liệu, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Mô hình trồng sâm nữ hoàng của gia đình bà Đặng Thị Thanh Hoa (bên trái) mở ra hướng đi mới trong phát triển dược liệu.

Trong xu thế phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững và gia tăng giá trị, cây dược liệu ngày càng được nhiều địa phương quan tâm. Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp cùng sự chủ động trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã Văn Lang đã mạnh dạn đưa cây sâm nữ hoàng vào sản xuất, bước đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Là một trong những hộ tiên phong phát triển loại cây dược liệu này, gia đình bà Đặng Thị Thanh Hoa - hội viên Hội Nông dân xã Văn Lang đã đầu tư trồng sâm nữ hoàng trên diện tích 4 sào. Trước đây, diện tích này chủ yếu được sử dụng để trồng các loại cây hoa màu truyền thống, hiệu quả kinh tế chưa cao. Sau khi tìm hiểu đặc tính sinh trưởng, giá trị kinh tế cũng như đầu ra sản phẩm, gia đình bà Hoa quyết định chuyển đổi sang trồng sâm nữ hoàng.

Theo bà Hoa, đây là loại cây tương đối dễ chăm sóc, thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên của địa phương, ít sâu bệnh và có thể tận dụng được nguồn phân hữu cơ sẵn có trong sản xuất. Đặc biệt, cây vừa cho thu hoạch củ, vừa tạo thêm nguồn thu từ thân và lá trong quá trình sinh trưởng, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhiều loại cây trồng truyền thống. Khác với nhiều loại cây dược liệu phải mất nhiều năm mới cho thu hoạch, sâm nữ hoàng chỉ cần khoảng 12 tháng là có thể thu hoạch củ. Bình quân mỗi khóm cho khoảng 1kg củ, với giá bán 300 nghìn đồng/kg. Đây là mức giá tương đối ổn định, tạo điều kiện để người trồng yên tâm mở rộng diện tích.

Không chỉ mang lại nguồn thu từ củ, trong quá trình sinh trưởng, phần thân và lá của cây cũng được khai thác làm nguyên liệu phục vụ chế biến dược liệu. Nhờ vậy, người trồng có thêm nguồn thu thường xuyên trong suốt chu kỳ sinh trưởng của cây.

Bà Đặng Thị Thanh Hoa chia sẻ: Ban đầu, gia đình cũng băn khoăn vì đây là loại cây mới, tuy nhiên, sau khi được doanh nghiệp liên kết hỗ trợ kỹ thuật và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm nên gia đình yên tâm đầu tư. Qua thực tế sản xuất cho thấy cây sinh trưởng tốt, phù hợp với điều kiện địa phương và đem lại hiệu quả kinh tế khả quan. Ưu điểm nổi bật của cây sâm nữ hoàng là không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc, ít bị sâu bệnh gây hại, có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu của địa phương. Quá trình canh tác chủ yếu theo hướng an toàn, hạn chế sử dụng hóa chất, góp phần tạo ra nguồn nguyên liệu sạch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Việc phát triển cây sâm nữ hoàng cũng phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thay vì phụ thuộc vào một số loại cây trồng truyền thống, việc đưa thêm các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao vào sản xuất sẽ góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng thu nhập cho người dân.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu trong chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng. Đây được xem là cơ hội để các địa phương phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến, đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm dược liệu.

Đồng chí Lưu Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Lang cho biết: Những năm gần đây, địa phương luôn khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống cây có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Mô hình trồng sâm nữ hoàng bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Việc liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm giúp người dân yên tâm đầu tư, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Thời gian tới, xã Văn Lang tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tìm hiểu, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời tăng cường liên kết với các doanh nghiệp nhằm xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.

Việc hình thành mối liên kết giữa người dân với doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất hàng hóa. Thông qua hợp đồng liên kết, người dân không chỉ được hỗ trợ về giống, kỹ thuật mà còn được đảm bảo đầu ra ổn định, hạn chế tình trạng được mùa mất giá. Đây cũng là yếu tố then chốt giúp các mô hình nông nghiệp mới phát triển theo hướng lâu dài và bền vững.

Bên cạnh hiệu quả về kinh tế, việc phát triển cây sâm nữ hoàng còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Nếu được phát triển theo hướng bài bản, gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu, loại cây dược liệu này hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm đặc trưng, mang lại giá trị cao cho địa phương.

Từ những kết quả bước đầu đạt được, cây sâm nữ hoàng đang mở ra nhiều triển vọng mới cho sản xuất nông nghiệp ở xã Văn Lang. Sự mạnh dạn của người dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng cùng sự đồng hành của doanh nghiệp và định hướng đúng đắn của địa phương đang tạo nền tảng quan trọng để hình thành vùng sản xuất dược liệu hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và từng bước khẳng định vị thế của dược liệu trên thị trường.

Hoàng Hương