Sắn dây ngâm nước kiềm có thực sự tốt như ‘lời đồn’?

Chúng ta đều biết sắn dây có tác dụng làm mát cơ thể nhưng gần đây trên mạng đang lan truyền về tác dụng của sắn dây khi ngâm với nước kiềm sẽ tốt hơn, có nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn. Sự thật có đúng vậy không?

1. Sắn dây ngâm nước kiềm 11.5 có nhiều lợi ích cho sức khỏe?

Bột sắn dây là thức uống quen thuộc trong nhiều gia đình vì nó có vị ngọt, có tác dụng làm mát cơ thể, giải khát và hạ sốt...

Gần đây trên mạng có lan truyền quảng cáo về sắn dây ngậm kiềm, là một loại bột sắn dây được ngâm và lọc hoàn toàn bằng nước ion kiềm có độ pH 11.5. Qua quá trình này, sắn dây trở nên có tính kiềm tốt và có rất nhiều công dụng như: giúp giảm cân, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức mạnh xương, giảm cholesterol, thậm chí có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim mạch, đái tháo đường và ung thư...

Vậy sắn dây nếu được ngâm trong nước kiềm 11.5 có trở nên “cao cấp” hơn, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho đường ruột và sức khỏe tổng thể hơn không?

2. "Ngâm nước kiềm" không làm cho sắn dây tốt hơn

Nước kiềm pH 11.5 là loại nước có tính kiềm rất mạnh và trong thực tế nó được dùng chủ yếu để làm sạch rau củ quả, rửa dụng cụ nhà bếp hoặc các bề mặt nhiễm dầu mỡ nhẹ. Nó hoạt động như một dung dịch tẩy rửa nhẹ chứ không phải là một loại nước “bổ sung kiềm” cho cơ thể.

Chúng ta cần lưu ý: Nước để uống có lợi cho sức khỏe là nước kiềm nhẹ (từ pH 8.5 đến 9.5) và phải uống ngay sau khi lấy từ máy. Còn nước kiềm 11.5 không nên uống và nó cũng không làm cho thực phẩm trở nên "cao cấp" hơn sau khi ngâm.

Ngâm sắn dây trong nước kiềm chỉ giúp rửa sạch bụi bẩn bên ngoài chứ không thể làm sắn dây “ngậm” thêm dưỡng chất hay thay đổi bản chất bên trong được.

Vì vậy, việc quảng cáo ngâm nước kiềm để làm tăng giá trị dinh dưỡng là không đúng về bản chất mà chỉ là cách nói quá nhằm tăng giá trị và giá của sản phẩm chứ không dựa trên bằng chứng khoa học hay thực tế kiểm chứng.

3. Cơ thể chúng ta cân bằng - không phải cứ kiềm là tốt

Có một hiểu nhầm phổ biến hiện nay là: "Cứ kiềm là tốt. Mọi thứ nên kiềm hóa cơ thể". Tuy nhiên, thực tế không đơn giản như vậy.

Có thể ví cơ thể như một cái ao (cần có sự cân bằng giữa nước - cá - rong rêu - ánh sáng). Nếu cái gì cũng dư thừa, kể cả thứ tốt, thì cái ao cũng sẽ bị mất cân bằng.

Kiềm quá mức cũng gây rối loạn tiêu hoá, thay đổi môi trường sinh học tự nhiên trong ruột và dạ dày. Vậy nên, nếu cứ cố gắng nạp thật nhiều “kiềm” từ nước, từ thực phẩm... không những không cần thiết mà còn dễ phản tác dụng nếu không đúng liều lượng và không đúng cách.

Bột sắn dây tự nhiên rất tốt.

4. Sắn dây tự nhiên rất tốt, không cần phải "ngâm" gì

Bột sắn dây được dùng từ xưa để thanh nhiệt, mát gan, trị táo bón, nóng trong người. Bột sắn dây khi pha với nước sẽ tạo nên một thức uống cho cảm giác mát ruột, dễ chịu. Đó là nhờ bản chất tự nhiên của củ sắn dây đã có tính làm dịu cơ thể.

Vì vậy, không cần ngâm nước kiềm hay công nghệ nào khác, sắn dây vẫn là một món ăn tốt cho sức khỏe nếu được chế biến đúng cách, sạch sẽ và không pha tạp.

Không có bằng chứng về việc ngâm nước kiềm sẽ giúp sắn dây tăng công dụng. Do đó, nếu một sản phẩm được quảng cáo tốt hơn, giá cao hơn chỉ vì được “ngâm” trong một loại nước nào đó thì người tiêu dùng cần phải cân nhắc có thực sự đúng như vậy không? Việc chăm sóc sức khỏe không nên đua theo trào lưu mà chúng ta cần hiểu bản thân cần gì, cơ thể cần gì và chọn đúng cái phù hợp.

TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)