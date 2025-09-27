Sân Golf Thanh Lanh - Phú Thọ đạt giải thưởng Top 10 sân golf phục vụ khách du lịch tốt nhất

Ngày 27/9, nhân Ngày Du lịch Thế giới, tại Trung tâm hội nghị VinPalace Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025. Giải thưởng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp Báo Văn Hóa thực hiện.

Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 đã vinh danh 113 doanh nghiệp và đơn vị du lịch ở 11 hạng mục (18 danh hiệu), bao gồm: Doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, địa điểm sự kiện, vận chuyển du lịch, nhà hàng, spa - chăm sóc sức khỏe, điểm du lịch cộng đồng, sản phẩm sáng tạo, sân golf, cơ quan truyền thông và cơ sở đào tạo du lịch...

Theo đó, Sân Golf Thanh Lanh - Phú Thọ đã đạt giải thưởng Top 10 sân golf phục vụ khách du lịch tốt nhất. Đây không chỉ là niềm tự hào của đơn vị, mà còn là vinh dự chung cho ngành du lịch Phú Thọ. Đồng thời cũng là cơ hội để tăng cường quảng bá hình ảnh, con người Phú Thọ là điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn.

Hiện nay, Phú Thọ có hệ thống sân golf nhiều nhất nước và dần khẳng định chất lượng tốt nhất để trở thành điểm đến du lịch Golf hàng đầu khu vực và thế giới.

Sân Golf Thanh Lanh - Phú Thọ có thiết kế rộng mở, tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, ang trở thành biểu tượng mới của du lịch sinh thái kết hợp thể thao đẳng cấp tại tỉnh Phú Thọ - điểm đến lý tưởng cho các giải đấu quốc tế và nghỉ dưỡng cao cấp. Mô hình sân golf sinh thái này góp phần thúc đẩy du lịch xanh, giảm phát thải và gìn giữ cảnh quan nguyên sơ ven hồ.

Đây là năm thứ 20 Giải thưởng Du lịch Việt Nam được tổ chức, qua đó nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch, các cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao, các đơn vị truyền thông và các tổ chức liên quan có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam, góp phần khẳng định vị trí của ngành Du lịch trong nền kinh tế quốc dân, thể hiện vai trò to lớn của ngành Du lịch trong đời sống kinh tế - xã hội

Anh Tú