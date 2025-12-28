Những bước chân trên đỉnh Tây Thiên

Giữa thiên nhiên hùng vĩ, Giải Trekking Tây Thiên lần II năm 2025 mở ra một trải nghiệm khác biệt – nơi thể thao, du lịch và tinh thần “về nguồn” hòa quyện trong từng nhịp bước. Không chỉ là hành trình chinh phục độ cao và thử thách thể lực, Giải Trekking Tây Thiên còn là chuyến “về nguồn” đầy ý nghĩa, nơi con người tìm lại sự kết nối với thiên nhiên, lịch sử và chính bản thân mình.

Vận động viên được kiểm tra huyết áp, khởi động bằng bài tập Yoga, vận động nhẹ nhàng trước khi bước vào đường đua

Giải thu hút 500 vận động viên

Ngay từ sáng sớm, khi sương núi Tam Đảo còn bảng lảng giăng mờ trên những tán rừng già, Khu danh thắng quốc gia đặc biệt Tây Thiên đã rộn rã tiếng nói cười của các vận động viên tham gia Giải Trekking Tây Thiên lần 2 năm 2025 - sự kiện thể thao, du lịch giàu trải nghiệm, đậm tinh thần chinh phục và kết nối. Tại khu vực xuất phát, các vận động viên trong trang phục thể thao gọn gàng, balô nhẹ trên vai, ánh mắt ánh lên sự háo hức. Có những gương mặt trẻ lần đầu thử sức với trekking đường dài, có những vận động viên phong trào dày dạn kinh nghiệm, nhưng tất cả đều chung một tinh thần: Sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục Tây Thiên bằng chính đôi chân và ý chí của mình.

Giữa dòng người ấy, ông Trịnh Hoài Đức, 68 tuổi, hiện sinh sống tại phường Vĩnh Phúc là vận động viên cao tuổi nhất của giải năm nay. Có mặt từ rất sớm, ông Đức chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình chinh phục núi rừng với dáng vẻ điềm tĩnh, khỏe khoắn. Chia sẻ trước giờ xuất phát, ông Đức cho biết: “Tôi luôn duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe hằng ngày, xem thể thao là cách để “sống khỏe, sống vui và sống có ích”. Về hưu rồi thì có nhiều thời gian hơn nên tôi thường xuyên luyện tập thể thao. Tôi cũng rất yêu thiên nhiên, thích khám phá các vùng núi cao, nên khi thấy chương trình Trekking Tây Thiên thì rất phù hợp, hứng thú và quyết định tham gia. Bên cạnh mong muốn chiến thắng bản thân bằng việc hoàn thành cung đường trekking, tham gia giải còn là cách để tôi lan tỏa lối sống tích cực, mong con cháu bớt thời gian sử dụng điện thoại, dành nhiều thời gian hơn để hòa mình với thiên nhiên”.

Vận động viên thể hiện quyết tâm chinh phục đỉnh Tây Thiên

Không chỉ có những vận động viên lớn tuổi truyền cảm hứng, giải đấu còn ghi nhận sự trở lại của nhiều gương mặt quen thuộc. Chị Trần Thị Hương đến từ Hà Nội là một trong những vận động viên tiếp tục tham gia Giải Trekking Tây Thiên lần 2 sau khi đã góp mặt ở mùa giải đầu tiên. Bên cạnh những ấn tượng sâu sắc về vẻ đẹp của cung đường, điều thôi thúc chị quay lại tham gia giải lần 2 chính là sự chu đáo của ban tổ chức và sự nhiệt tình của đội ngũ hỗ trợ.

Chị Hương cho biết: “Năm 2023, dù là là mùa giải đầu tiên nhưng ban tổ chức làm rất bài bản, cung đường đẹp và an toàn, công tác tổ chức chu đáo và đội ngũ tình nguyện viên luôn hỗ trợ vận động viên nhiệt tình. Đặc biệt, đồng hành cùng tôi trong giải năm nay còn có chồng tôi, cũng là người đam mê chạy bộ và trekking. Đây là chuyến trải nghiệm đáng nhớ của hai vợ chồng tôi”.

Đến với Giải Trekking Tây Thiên lần 2 từ khoảng cách gần 800 km, anh Nguyễn Xuân Hải, hiện sinh sống ở thành phố Huế đã có mặt tại Phú Thọ trước 1 ngày để chuẩn bị tinh thần và thể lực cho giải. Thường xuyên tham gia các giải chạy phong trào, anh Hải cho biết việc đến với Trekking Tây Thiên là một “cơ duyên” khi tình cờ thấy thông tin giải trên mạng xã hội.

“Tôi thấy ý tưởng vừa chạy vừa leo núi, lại được khám phá thiên nhiên nên rất hứng thú. Với tôi, Giải Trekking Tây Thiên không chỉ là một cuộc thi, mà còn là chuyến khám phá đáng nhớ. Được vận động, được hòa mình vào núi rừng như vậy là quá đủ cho một hành trình ý nghĩa. Dù di chuyển quãng đường xa, nhưng nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của ban tổ chức, tôi cảm thấy rất yên tâm và hào hứng” - anh Hải chia sẻ.

Giải thu hút nhiều các em nhỏ tham gia

Tây Thiên từ lâu không chỉ là điểm đến tâm linh nổi tiếng, mà còn là không gian sinh thái đặc sắc, nơi núi non trùng điệp, rừng xanh bạt ngàn và những cung đường trekking đầy thử thách. Giải Trekking Tây Thiên chính là sự kết nối hài hòa giữa thể thao – du lịch – văn hóa – thiên nhiên, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, khám phá bản thân và tôn vinh giá trị di sản. Bên cạnh đó, chủ đề “Về nguồn – Chạm đỉnh Tây Thiên”, không chỉ mang ý nghĩa chinh phục độ cao địa lý, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn văn hóa, với thiên nhiên thuần khiết, với chính nội lực và khát vọng vươn lên của mỗi con người.

Giải Trekking Tây Thiên lần 2 thu hút gần 500 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, ở các lứa tuổi khác nhau, trong đó có nhiều em nhỏ từ 3 - 10 tuổi. So với mùa giải đầu tiên, số lượng vận động viên tăng 200 người, cho thấy sức hút ngày càng lớn của loại hình thể thao gắn với thiên nhiên.

Tuyến đường thi đấu là tuyến leo bộ hiện có thuộc Khu danh thắng quốc gia đặc biệt Tây Thiên với chiều dài gần 5,5 km; xuất phát từ khu vực đền Thỏng và kết thúc tại nhà ga đến của hệ thống cáp treo Tây Thiên. Tham gia Giải Trekking Tây Thiên, nhiều vận động viên cho biết họ được cảm nhận một Tây Thiên rất khác: Không còn sự ồn ào, đông đúc của mùa lễ hội, mà là không gian tĩnh lặng, nơi người ta có thể hòa mình vào thiên nhiên.

Chính vẻ đẹp ấy đã tiếp thêm động lực để các vận động viên vượt qua những thời điểm mệt mỏi nhất. Trên cung đường, hình ảnh các vận động viên hỗ trợ nhau vượt dốc, nhắc nhau cẩn thận ở những đoạn trơn trượt, hay đơn giản là động viên nhau bằng những câu nói ngắn gọn nhưng đầy khích lệ, đã trở thành nét đẹp của giải.

Ban tổ chức bố trí các trạm tiếp sức hợp lý, lực lượng tình nguyện viên và y tế túc trực xuyên suốt hành trình, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Công tác tổ chức được đánh giá bài bản, chuyên nghiệp, tạo sự yên tâm cho vận động viên, đặc biệt là những người lần đầu tham gia trekking đường dài.

Nguyễn Phương Quang, xã Sóc Sơn (Hà Nội) là vận động viên cán đích đầu tiên

Cán đích đầu tiên tại Giải Trekking Tây Thiên, vận động viên Nguyễn Phương Quang, xã Sóc Sơn (Hà Nội) không giấu được niềm xúc động. Giữa không gian núi rừng Tây Thiên, khoảnh khắc về đích với anh không chỉ là chiến thắng về thành tích, mà còn là sự khẳng định cho quá trình rèn luyện bền bỉ suốt thời gian dài. Anh Quang chia sẻ: “Khi chạm vạch đích, tôi thực sự rất hạnh phúc. Trekking là môn thể thao mang lại lợi ích toàn diện cho sức khỏe và việc vận động giữa thiên nhiên giúp tinh thần thư giãn, giải tỏa áp lực rất tốt. Giải Trekking Tây Thiên ngày càng chuyên nghiệp, cung đường hấp dẫn và giàu trải nghiệm. Tôi hy vọng giải sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển trong những năm tới.”

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, sự đồng hành của các nhà tài trợ và đặc biệt là sự nhiệt tình, thi đấu hết mình của các vận động viên, Giải Trekking Tây Thiên lần II năm 2025 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn. Giải đấu tiếp tục khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc kết hợp thể thao phong trào với du lịch trải nghiệm, du lịch xanh; góp phần quảng bá hình ảnh Khu di tích, danh thắng quốc gia đặc biệt Tây Thiên là điểm đến hấp dẫn quanh năm; khôi phục tuyến đường bộ trong khu danh thắng, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Phú Thọ năng động, thân thiện và giàu bản sắc. Đồng thời, thúc đẩy phát triển du lịch xanh, du lịch trải nghiệm, du lịch mạo hiểm; tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa địa phương. Quan trọng hơn, giải góp phần phát động phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Ban Tổ chức trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, giải còn kết nối cộng đồng yêu thích thể thao, góp phần gây quỹ chương trình “Tết ấm cho em”, trao quà tặng 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

