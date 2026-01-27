Sản phẩm OCOP chiếm ưu thế trên thị trường quà Tết

Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Nếu như trước đây, giỏ quà Tết thường là “sân chơi” của các loại bánh kẹo, thì giờ đây, sự hiện diện của các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) địa phương đang trở thành xu hướng tiêu dùng chủ đạo.

Giỏ quà OCOP được kết hợp khéo léo giữa các loại thực phẩm dinh dưỡng và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Ảnh: Đinh Hương/TTXVN

Dạo quanh các hệ thống siêu thị lớn như Go!, Co.opmart, WinMart hay các chợ xuân tại trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, những gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý. Nếu như vài năm trước, sản phẩm địa phương còn bị gắn mác là “quà quê” với bao bì đơn giản, thô sơ nhưng nay diện mạo đã thay đổi đến ngỡ ngàng.

Những hũ đông trùng hạ thảo sang trọng, những hộp bánh mè thơm giòn hay trà sâm Ngọc Linh quý hiếm đã được “khoác” lên mình những thiết kế tinh tế, hiện đại. Nhiều chủ thể OCOP đã mạnh dạn đầu tư vào các loại chất liệu bao bì cao cấp như hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, túi giấy thân thiện với môi trường, hay đặc biệt hơn là các bộ giỏ quà bằng mây tre đan thủ công mỹ nghệ. Sự kết hợp này không chỉ nâng cao giá trị thương mại mà còn tôn vinh nét đẹp làng nghề truyền thống.

Anh Trương Quang Ninh, Giám đốc Công ty TNHH MTV nấm dược liệu Ninh Trương, xã Thọ Phong cho biết: Sản phẩm đông trùng hạ thảo của công ty đã đạt chuẩn OCOP 4 sao. Để thâm nhập phân khúc quà biếu cao cấp, chất lượng tốt là chưa đủ mà còn cần thẩm mỹ.

“Năm nay chúng tôi thiết kế bộ quà tặng tinh xảo, lồng ghép hình ảnh danh lam thắng cảnh địa phương lên bao bì. Nhờ vậy, lượng đơn hàng từ các doanh nghiệp đặt làm quà biếu đối tác đã tăng gấp đôi so với năm ngoái”, anh Ninh chia sẻ.

Sự lên ngôi của sản phẩm OCOP trong giỏ quà Tết không phải là sự ngẫu nhiên, mà xuất phát từ yếu tố cốt lõi: Niềm tin của người tiêu dùng. Trong bối cảnh thị trường thực phẩm vàng thau lẫn lộn, chứng nhận OCOP (từ 3 đến 5 sao) chính là một “tấm thẻ thông hành” uy tín và minh chứng cho việc sản phẩm đã vượt qua những quy trình đánh giá, kiểm định nghiêm ngặt từ khâu chọn lựa vùng nguyên liệu đến quy trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Khách hàng chọn những giỏ quà là đặc sản OCOP địa phương. Ảnh: Đinh Hương/TTXVN

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số vào nông nghiệp đã tạo ra bước ngoặt lớn. Hầu hết các sản phẩm OCOP tại Quảng Ngãi hiện nay đều áp dụng mã QR truy xuất nguồn gốc. Chỉ với một thao tác quét mã đơn giản trên điện thoại thông minh, khách hàng có thể biết rõ thông tin về chủ thể sản xuất, ngày đóng gói và các chứng nhận chất lượng liên quan.

Anh Bạch Thanh Phú, chủ cơ sở sản xuất gạo lứt Oly Food (xã Trường Giang) cho biết: “Từ khi đạt chứng nhận OCOP, mọi thông tin đều minh bạch hóa qua mã QR, giúp xóa bỏ nghi ngại của khách hàng về chất lượng. Đây là đòn bẩy để những hộ kinh doanh nhỏ lẻ tự tin vươn xa vào các siêu thị và sàn thương mại điện tử”.

Đứng dưới góc độ người mua, chị Thới Thị Huệ (phường Trương Quang Trọng) chia sẻ, thay vì mua bánh kẹo nhập khẩu giá cao nhưng không hợp khẩu vị, chị chọn giỏ quà 100% đặc sản địa phương: “Sản phẩm vừa ngon, vừa lạ, lại yên tâm tuyệt đối vì mỗi món đều có tem OCOP và đầy đủ thông tin truy xuất. Biếu món quà này cho người thân ở xa, mình cảm thấy rất tự hào”.

Năm nay, xu hướng quà Tết tại Quảng Ngãi không chỉ dừng lại ở tiêu chí “ngon và đẹp” mà còn hướng tới sự bền vững và giá trị nhân văn. Nhiều giỏ quà OCOP được kết hợp khéo léo giữa các loại thực phẩm dinh dưỡng và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tạo nên một tổng thể hài hòa, đậm đà bản sắc văn hóa Việt.

Việc sử dụng mây tre đan, lạt tre hay các vật liệu tự nhiên để gói quà thay cho túi nilon và màng co nhựa đang được các chủ thể OCOP tích cực hưởng ứng. Điều này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tạo nên nét hoài cổ, ấm áp cho không gian Tết.

Bà Trương Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Công ty TNHH OCOP đất Quảng, phường Nghĩa Lộ nhận định: Người tiêu dùng đang có xu hướng tìm về các giá trị truyền thống nhưng dưới một lăng kính hiện đại. Giỏ quà OCOP thành công nhờ chạm vào cảm xúc và mang đậm bản sắc vùng miền – điều mà các sản phẩm công nghiệp đại trà khó lòng có được.

Dù đang có những tín hiệu rất tích cực, nhưng để giữ vững thị phần và đưa sản phẩm OCOP đi xa hơn nữa, các chuyên gia cho rằng vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua. Một trong những vấn đề quan trọng nhất là duy trì sự ổn định về chất lượng và năng lực cung ứng, đặc biệt là vào các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán.