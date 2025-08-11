Sẵn sàng cho Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025

Chiều 11/8, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank - Nhịp điệu xuyên thời gian 2025. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo kế hoạch, Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/8/2025 tại Flamingo Đại Lải, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Trong đó, ngày 15/8/2025 bàn giao BIB cho VĐV và tổ chức khu trưng bày, triển lãm giới thiệu hình ảnh của tỉnh Phú Thọ, VTV, các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành giải và các sản phẩm của địa phương; ngày 16/8/2025 khai mạc và tổ chức thi đấu các cự ly và trao giải thưởng cho các VĐV đạt giải, tổ chức Lễ hội âm nhạc và ẩm thực.

Toàn cảnh hội nghị.

Giải chạy được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Đây là giải chạy do Đài Truyền hình Việt Nam, UBND tỉnh Phú Thọ, Công ty cổ phần Thành An Media và LPBank đồng tổ chức. Đến nay đã có hơn 7.000 vận động viên tham gia đăng ký giải ở 3 cự ly: 21km; 10km và 6,8km, trong đó có hơn 20 VĐV quốc tế đến từ 8 quốc gia (Phần Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Nhật Bản, Kenya, Morocco).

Đài Truyền hình Việt Nam, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức giải Marathon quốc tế VTV LPBank năm 2025 – Nhịp điệu xuyên thời gian, tại tỉnh Phú Thọ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Công ty CP Thành An Media, Ban Thể thao - Đài THVN, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Y tế, UBND phường Xuân Hòa và các đơn vị có liên quan tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Trưởng ban chỉ đạo Giải chạy phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, công tác chuẩn bị địa điểm tổ chức giải và thống nhất sơ đồ đường chạy tại Flamingo Đại Lải đã hoàn tất; các điều kiện hạ tầng khu vực tổ chức Lễ Khai mạc giải, các cung đường đua, địa điểm trông giữ phương tiện được chuẩn bị chu đáo.

Công an tỉnh và các đơn vị liên quan cũng đã phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, phân làn, phân luồng, điều tiết giao thông đối với người dân và các VĐV trong quá trình di chuyển, tham gia chạy...

Lãnh đạo Sở VHTT&DL báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Giải Marathon quốc tế VTV LPBank

UBND Phường Xuân Hòa đã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm điều kiện hạ tầng, vệ sinh môi trường, gìn giữ trật tự đô thị, xây dựng hình ảnh địa phương “ xanh - sạch - đẹp - thân thiện”.

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, ủng hộ, chấp hành các quy định tổ chức sự kiện; phát huy tinh thần mến khách, nghĩa tình. Thông báo cho Nhân dân không chăn thả gia súc, gia cầm, vật nuôi trên cung đường có tổ chức các cự ly thi đấu....

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông phục vụ giải chạy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao, đổi thảo luận về các nội dung tổ chức giải như công tác đón tiếp đại biểu, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự; việc cung cấp đường truyền internet, sim 5G phục vụ truyền hình trực tiếp giải chạy; bố trí nhân sự vận hành giải chạy; công tác thiện nguyện tại giải chạy; triển lãm, tổ chức gian hàng xúc tiến đầu tư, thương mại, Du lịch tại Giải Marathon quốc tế VTV LPBank 2025...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động và sự phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực chuẩn bị cho Giải Marathon quốc tế VTV LPBank 2025.

Đồng chí Phan Ngọc Tiến, Trưởng Ban Thể thao Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank - Nhịp điệu xuyên thời gian 2025 là sự kiện thể thao quy mô lớn mang tầm vóc quốc tế được tổ chức bởi một trong những cơ quan truyền thông hàng đầu cả nước - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng tỉnh Phú Thọ và các đối tác.

Đây không chỉ là giải thể thao thông thường mà còn là cơ hội đặc biệt để quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp, con người Đất Tổ ra công chúng cả nước và bạn bè quốc tế. Chính vì thế, các sở, ngành, địa phương, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, triển khai các phần việc được phân công..., trong đó công tác đảm bảo an toàn, an ninh phải đặt ra hàng đầu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, Công ty CP Thành An Media tiếp tục rà soát, chuẩn bị thật tốt công tác tổ chức giải. Liên đoàn điền kinh Việt Nam phối hợp hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho giải đấu, tham gia công tác trọng tài, chỉ đạo chuyên môn, đảm bảo tính chuyên nghiệp, công bằng, minh bạch trong toàn bộ quá trình tổ chức giải.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở VH,TT&DL là cơ quan đầu mối chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, đồng bộ các phần việc được phân công, đảm bảo tổ chức thành công giải với chất lượng cao, an toàn tuyệt đối, hiệu quả, thiết thực, lan tỏa mạnh mẽ.

Công an tỉnh chủ trì xây dựng và triển khai phương án tổng thể đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh, an toàn nghiêm ngặt các khu vực trọng điểm, nhất là tuyến đường chạy và khu vực đích đến.

Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Thành An Media báo cáo công tác chuẩn bị cho giải chạy.

Sở Y tế xây dựng phương án cấp cứu, bố trí nhân lực, phương tiện y tế và phối hợp với Ban tổ chức xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình diễn ra giải.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện tiếp sóng trực tiếp giải chạy, từ đó lan tỏa hình ảnh tỉnh Phú Thọ năng động, thân thiện, giàu bản sắc đến công chúng trong và ngoài nước...

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh phối hợp cùng Sở Công thương xây dựng gian trưng bày, triển lãm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp, con người Đất Tổ và các sản phẩm địa phương đến các VĐV và du khách tham gia giải chạy.

Đinh Vũ