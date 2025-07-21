Sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng

Theo kế hoạch, trong tháng 7, toàn bộ 152 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (trong đó có 148 đảng bộ xã, phường) sẽ tổ chức Đại hội lần thứ I sau sáp nhập. Để đại hội diễn ra đảm bảo yêu cầu, chất lượng, các xã, phường đang tích cực chuẩn bị, hoàn tất những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào sự chuyển biến, đột phá mạnh mẽ trong nhiệm kỳ.

Tổ công tác số 3 của BTV Tỉnh ủy duyệt văn kiện đại hội của các xã.

Thực hiện Chỉ thị số 45 ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Hướng dẫn số 09 ngày 13/5/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 45/2025 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Công văn số 2108 ngày 30/5/2025 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về trao đổi một số vướng mắc trong thực hiện Đại hội Đảng và chuyển giao tổ chức đảng; Đại hội Đảng bộ các xã, phường thực hiện 2 nội dung theo hướng dẫn của Trung ương và tỉnh gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở nội dung Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ trước khi hợp nhất, sáp nhập, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Trao đổi về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, Bí thư Đảng ủy xã Chí Tiên, đồng chí Nguyễn Thị Thảo Nam cho biết: Xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Thanh Hà, Sơn Cương và Chí Tiên. Đảng bộ hiện có 38 chi bộ với 842 đảng viên. Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, BTV Đảng ủy xã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, thành lập các Tiểu ban, thống nhất triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng thành viên, đảm bảo các bước được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Chúng tôi đã hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức đại hội vào ngày 29/7/2025.

Ông Bùi Văn Diền, tổ 8, phường Tân Hoà treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Hòa Lần thứ I.

Công tác xây dựng văn kiện được coi là nhiệm vụ rất quan trọng. Do đó, mặc dù các xã mới sáp nhập có thời gian chuẩn bị không nhiều nhưng để đáp ứng yêu cầu tăng cường chất lượng xây dựng văn kiện Đại hội, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, khoa học, có tầm nhìn dài hạn với việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong toàn hệ thống chính trị, nên cấp uỷ các cấp đã bám sát Hướng dẫn số 03 ngày 10/6/2025 của Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (sau hợp nhất) nhiệm kỳ 2025-2030 về “Xây dựng văn kiện trình Đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ và đảng bộ các xã, phường (sau khi sắp xếp) nhiệm kỳ 2025- 2030” để xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Để công tác xây dựng văn kiện có chất lượng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 7 tổ công tác chỉ đạo, duyệt văn kiện đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 của 152 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác số 3 của BTV Tỉnh ủy khẳng định: Công tác xây dựng văn kiện của các xã, phường được chuẩn bị công phu, bám sát định hướng phát triển của tỉnh, các trụ cột phát triển kinh tế đất nước, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong xây dựng chủ đề Đại hội và xác định các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai một cách cụ thể, phù hợp với điều kiện, lợi thế của địa phương, cần quan tâm đặc biệt đến chuyển đổi số. Rà soát, xác định lại một số chỉ tiêu về giảm nghèo, thu ngân sách... phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương sau sáp nhập. Trong triển khai các nhóm nhiệm vụ cần gắn với chức năng thẩm quyền của xã, bám sát định hướng phát triển của tỉnh, dành nhiều thời lượng cho mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới. Các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị để Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp.

BTV Đảng ủy xã Phùng Nguyên họp cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I.

Ngày 18/7 vừa qua, Đảng bộ xã Thanh Ba tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là Đảng bộ đầu tiên trong tổng số 148 đảng bộ xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức Đại hội. Bên cạnh việc xây dựng dựng văn kiện, các địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Đại hội, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội tạo tiền đề tổ chức thành công Đại hội; chuẩn bị cơ sở vật chất, khánh tiết; vận động người dân treo cờ Tổ quốc, tổ chức các giải thể thao, luyện tập văn nghệ, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, lựa chọn các việc làm, xây dựng các công trình cụ thể để chào mừng Đại hội. Tất cả đã sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng của nhiệm kỳ 2025-2030.

Phương Thanh