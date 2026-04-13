Sẵn sàng cho triển lãm hoa lan nghệ thuật toàn quốc lần thứ III tại Đền Hùng

Hướng tới Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2026, công tác chuẩn bị cho Triển lãm hoa lan nghệ thuật toàn quốc lần thứ III tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai mạc với quy mô toàn quốc.

Triển lãm năm nay quy tụ đông đảo nghệ nhân, nhà vườn, câu lạc bộ hoa lan tiêu biểu trên cả nước, mang đến hàng nghìn tác phẩm hoa lan nghệ thuật đặc sắc. Các tác phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng, thể hiện sự đa dạng về chủng loại, phong phú về hình thái và giá trị thẩm mỹ, phản ánh trình độ nuôi trồng, sáng tạo ngày càng cao của cộng đồng người chơi lan Việt Nam.

Không gian trưng bày được tổ chức bài bản, khoa học, hài hòa với cảnh quan linh thiêng của Đền Hùng. Hệ thống hạ tầng phục vụ triển lãm như giàn treo, mái che, điện chiếu sáng, cấp thoát nước được đầu tư đồng bộ, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho việc bảo quản và tôn vinh những tác phẩm hoa lan nghệ thuật.

Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ cũng được xây dựng chi tiết, sẵn sàng cho mọi tình huống.

Du khách quốc tế đến với Triển lãm hoa lan nghệ thuật tại Đền Hùng.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ công tác chuẩn bị đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Ban Tổ chức đặc biệt chú trọng đến việc kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật hoa lan với không gian văn hóa tâm linh, qua đó, vừa tôn vinh vẻ đẹp của hoa lan, vừa giữ gìn sự tôn nghiêm của Khu di tích.

Công tác bảo đảm an toàn cho du khách và các tác phẩm hoa lan nghệ thuật được đặt lên hàng đầu, với các phương án tổ chức được chuẩn bị kỹ lưỡng, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Triển lãm hoa lan nghệ thuật toàn quốc được tổ chức tại Đền Hùng và đã từng bước khẳng định vị thế, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách. Phát huy những giá trị đặc trưng của văn hóa vùng Phú Thọ, trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu di tích sẽ nghiên cứu nâng tầm triển lãm thành Lễ hội hoa lan Đất Tổ mang tính thường niên; đồng thời từng bước xây dựng không gian chuyên đề theo hướng hình thành công viên hoa lan gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm, tạo điểm nhấn đặc sắc cho Đền Hùng.

Những tác phẩm hoa lan nghệ thuật được trưng bày tại Triển lãm hoa lan Đền Hùng 2025.

Không chỉ là hoạt động trưng bày, triển lãm còn là dịp để giao lưu, kết nối cộng đồng người yêu hoa lan trên cả nước, thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi trồng, bảo tồn và phát triển các giống lan quý.

Qua đó, góp phần định hướng phát triển ngành hoa lan theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, gắn với kinh tế sinh thái. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Đất Tổ giàu truyền thống văn hóa, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển du lịch.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, triển lãm hứa hẹn mang đến một không gian văn hóa - sinh thái đặc sắc, góp phần làm phong phú các hoạt động của Lễ hội Đền Hùng, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp hướng về cội nguồn dân tộc.

Ngọc Khánh