Sẵn sàng đón các vận động viên tham gia Giải marathon quốc tế VTV LPBank

Chiều 15/8, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức địa phương Giải marathon quốc tế VTV LPBank đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho giải chạy diễn ra thành công vào ngày 16/8 tại khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kết luận buổi kiểm tra

Sau thành công của mùa đầu tiên tại Cát Bà năm 2024, Giải marathon quốc tế VTV LPBank 2025 diễn ra tại Khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải có 3 cự ly, gồm: 6,8km; 10km và 21km. Với cung đường chạy độc đáo uốn lượn ven hồ Đại Lải, hòa quyện giữa những công trình kiến trúc nghệ thuật đương đại và cảnh quan thiên nhiên xanh mát, giải chạy hứa hẹn sẽ mang đến cho các vận động viên những trải nghiệm đẳng cấp và đầy cảm hứng. Giải marathon quốc tế VTV LPBank 2025 không chỉ đơn thuần là cuộc thi chạy mà còn là điểm hội tụ văn hóa - giải trí – thể thao, với sân khấu âm nhạc hoành tráng, lễ hội bia tại vạch đích và tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng. Giải chạy sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 16/8, đưa hình ảnh thể thao Việt Nam tới đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra khu vực có các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của tỉnh

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Giải marathon quốc tế VTV LPBank 2025 thu hút gần 7.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong và ngoài nước. Với sự vào cuộc tích cực của tỉnh và các đơn vị liên quan, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho giải chạy đã sẵn sàng. Bên cạnh đó, các đơn vị đăng ký tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm đã chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng, bài trí đẹp mắt. Đặc biệt, trước diễn biến khó lường của thời tiết, Ban Tổ chức giải đã có phương án dự phòng, khảo sát thêm đường chạy dự phòng để tránh cung đường đi qua đập tràn trong trường hợp mưa lớn xảy ra để không làm ảnh hưởng đến đường chạy của các vận động viên.

Sau khi kiểm tra thực tế tại khu vực sân khấu khai mạc giải chạy, đường chạy và các gian hàng trưng bày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam rà soát lại tất cả các khâu chuẩn bị để tổ chức thành công giải chạy. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với phường Xuân Hòa bảo đảm công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau giải chạy diễn ra; có phương án xả lũ, điều tiết dòng chảy qua đập tràn trong trường hợp mưa to, dòng chảy lớn. Sở Y tế chủ động các phương án bảo đảm an toàn thực phẩm; Công an tỉnh linh hoạt các phương án điều tiết giao thông, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho giải chạy. Riêng đối với các cung đường phục vụ giải chạy phải đặt các biển cấm, biển báo hướng dẫn người dân không di chuyển qua các cung đường này, bảo đảm an toàn cho các vận động viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra khu vực sân khấu- nơi diễn ra lễ khai mạc giải chạy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra khu vực đặt các xe truyền hình lưu động để phát sóng trực tiếp giải chạy

Giải marathon quốc tế VTV LPBank 2025 có chủ đề “Nhịp điệu xuyên thời gian”, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao bền bỉ; tri ân những di sản của quá khứ và truyền cảm hứng về một tương lai phát triển năng động, tiếp nối sứ mệnh kết nối hàng triệu trái tim Việt Nam. Đồng thời, từng bước xây dựng chuỗi giải chạy quy mô, uy tín và chất lượng dành cho cộng đồng những người đam mê và yêu thích chạy bộ. Qua đó, góp phần quảng bá các tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch, dịch vụ, văn hóa của tỉnh Phú Thọ nói riêng và Việt Nam nói chung tới bạn bè quốc tế.

Thúy Hường