Sân Việt Trì xanh mướt, sẵn sàng tổ chức Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025

Sân vận động Việt Trì (phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) sẽ là nơi tổ chức các trận đấu ở Vòng bảng, Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á ASEAN MSIG Serenity Cup 2025. Lúc này, mọi yếu tố chuẩn bị đã hoàn tất để chờ ngày các đội bóng tranh tài.

Sân vận động Việt Trì đã ở trong trạng thái sẵn sàng tổ chức ASEAN MSIG Serenity Cup 2025.

Chỉ sau khoảng 1 tháng từ khi tổ chức thành công Vòng loại Giải bóng đá nữ châu Á 2026, sân vận động Việt Trì sẽ tiếp tục chứng kiến sân chơi bóng đá nữ hàng đầu khu vực - Giải bóng đá nữ ASEAN MSIG Serenity Cup 2025 với 5 trận đấu ở bảng B và 1 trận bảng A diễn ra từ ngày 7/8 đến 13/8.

Mặt cỏ của sân luôn ở trong chế độ chăm sóc đặc biệt. Việc cắt cỏ, lu lèn và tưới nước được quan tâm và thực hiện rất tỉ mỉ để cỏ luôn tươi, khỏe và đều. Bên cạnh đó, mặt sân cũng phải giữ luôn phẳng, đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

Mặc dù một tháng qua là thời điểm nắng nóng cao độ, nhưng nhờ được chăm sóc tốt hàng ngày, mặt cỏ của sân vẫn luôn trong trạng thái xanh tốt, cỏ đều và khỏe, đáp ứng mọi tiêu chuẩn tổ chức các giải đấu quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác Khu liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ chia sẻ: "Với mật độ tổ chức các giải đấu khá dày đặc, ba giải quốc tế gồm vòng loại bóng đá nữ châu Á, vòng bảng giải bóng đá nữ Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á được tổ chức liên tục chỉ trong 2 tháng, chúng tôi đã tập trung tối đa nhân lực để đảm bảo việc chăm sóc sân, cắt cỏ, bón phân và tưới nước đúng theo quy trình tiêu chuẩn để đảm bảo mang đến cho các cầu thủ những trải nghiệm thi đấu tốt nhất."

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Phú Thọ thường xuyên kiểm tra hiện trạng thực tế mặt cỏ và cơ sở vật chất kỹ thuật của Sân vận động Việt Trì phục vụ cho Giải.

Trong buổi kiểm tra kỹ thuật chiều 4/8, Giám sát viên của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) bày tỏ sự hài lòng với các điều kiện cơ sở vật chất của tỉnh Phú Thọ phục vụ cho giải như mặt cỏ và các phòng chức năng của sân đấu chính, cùng với đó là hệ thống các sân tập đáp ứng được yêu cầu của Ban tổ chức.

Ở giải đấu năm nay, có 2 sân tập được sử dụng là sân phụ thuộc Khu Liên hợp TDTT tỉnh và sân tập Bãi Bằng của Tổng Công ty Giấy Việt Nam. Ban tổ chức đã bố trí lịch tập phù hợp cho tất cả các đội bóng tham dự. Thời điểm này, hệ thống sân tập đều đã đáp ứng được các yêu cầu của AFF.

Kể từ năm 2019 đến nay, sân vận động Việt Trì đã tổ chức 54 trận đấu ở cấp độ Quốc tế, với nhiều giải đấu quan trọng như môn bóng đá Nam SEA Games 31, Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, cùng với đó là rất nhiều các Vòng loại giải trẻ, giải nữ châu Á và các trận đấu Giao hữu Quốc tế. Chính vì thế, tỉnh Phú Thọ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức. Những trận đấu đã qua đều diễn ra thành công và gây ấn tượng mạnh với khán giả trong nước và quốc tế.

Ông Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 cho biết: "Công tác chuẩn bị cho giải đối với tỉnh Phú Thọ rất thuận lợi, vì tỉnh đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức các giải đấu lớn. Điều đó giúp cho Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á và Liên đoàn bóng đá Việt Nam luôn tín nhiệm tổ chức các giải đấu ở sân vận động Việt Trì.

Tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn để thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức để triển khai nhiệm vụ cho các thành viên để đảm bảo chuẩn bị tốt mọi yếu tố về cơ sở vật chất như sân thi đấu chính thức, hệ thống các sân tập và các cơ sở lưu trú trên địa bàn để đáp ứng mọi yêu cầu của các đội bóng tham dự.

Cùng với đó, các cấp, ngành của tỉnh cũng sẽ phối hợp chặt trẻ với nhau để đảm bảo các yếu tố về an ninh trật tự, y tế, hệ thống cung cấp điện trong trận đấu và công tác truyền thông để giải diễn ra ấn tượng."

Hệ thống biển quảng cáo LED của đơn vị truyền hình bản quyền SportFive cũng đã được đưa đến sân, sẵn sàng lắp đặt. Đây là hệ thống hiện đại, mang đến những hình ảnh chuyên nghiệp giống như trải nghiệm ở ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Ở giải đấu năm nay, tỉnh Phú Thọ đón tiếp tới 6 đội bóng quốc tế, đó là các đội tuyển nữ Phillippines, Australia, Myanmar, Timor–Leste, Indonesia và Campuchia. Đây là số lượng Đội tuyển quốc tế trong cùng một giải đấu nhiều nhất từ trước tới nay ở Phú Thọ.

Vì thế, vấn đề sắp xếp các địa điểm lưu trú cho các đội cũng được đặc biệt lưu tâm. Ban tổ chức đã sắp xếp những khách sạn tốt nhất trên địa bàn là Mường Thanh Luxury, Sài Gòn- Phú Thọ và X2 Vibe cho các đội bóng cùng đội ngũ Giám sát trận đấu và Trọng tài của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á lưu trú.

Những công tác như đảm bảo phòng ở sạch đẹp, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn cho vận động viên theo yêu cầu của từng đội tuyển được chú trọng, tất cả đều hướng đến việc mang lại các trải nghiệm tốt nhất cho những vị khách quốc tế.

Việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn và sắp xếp các địa điểm lưu trú được quan tâm đặc biệt trong một giải đấu ghi nhận kỷ lục về số đội tuyển bóng đá quốc tế đến với Phú Thọ.

Với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tỉnh Phú Thọ đã sẵn sàng hướng tới Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á ASEAN MSIG Serenity Cup 2025.

Giải đấu sẽ diễn ra ở sân vận động Việt Trì vào 2 khung giờ là 16h30 và 19h30 các ngày 7/8, 10/8, 12/8 và 13/8 trên sân vận động Việt Trì. Đây cũng là cơ hội để Phú Thọ tập dượt cho một giải đấu sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ vào đầu tháng 9 là Vòng loại U23 châu Á 2026- nơi sẽ có sự góp mặt của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á U23 Việt Nam.

Huy Trần - Minh Việt