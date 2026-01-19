Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ở xã Bình Nguyên

Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” đã trở thành biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, tinh thần kiên trung, giản dị, vì Nhân dân phục vụ. Trở về đời thường, phẩm chất ấy tiếp tục được các cựu chiến binh (CCB) xã Bình Nguyên gìn giữ, phát huy bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hội CCB xã thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lác, khu dân cư Ngọc Bảo.

Sau chiến tranh, nhiều CCB xã Bình Nguyên mang trên mình những vết thương, nhưng điều còn nguyên vẹn chính là bản lĩnh chính trị, ý chí vượt khó và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Trong cuộc sống đời thường, họ luôn là lực lượng nòng cốt, gương mẫu đi đầu các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế gia đình.

Hội CCB xã hiện có 2.183 hội viên, sinh hoạt tại 38 chi hội. Những năm qua, Hội luôn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ cụ thể của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: "Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ là tài sản tinh thần vô giá của mỗi cựu chiến binh. Trong thời bình, phát huy phẩm chất ấy chính là gương mẫu trong lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, trở thành chỗ dựa tin cậy của Nhân dân.”

Hội viên CCB Nguyễn Mạnh Cường, xã Bình Nguyên kinh doanh cửa hàng quần áo mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.

Phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế, Hội CCB xã hiện quản lý 13 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ trên 28 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hơn 560 hội viên vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, quỹ hội viên tự đóng góp và quản lý tại các chi hội hiện đạt trên 2,39 tỷ đồng, bình quân hơn 1,1 triệu đồng/hội viên, phát huy hiệu quả trong các hoạt động hỗ trợ hội viên.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, đến nay, tỷ lệ hộ hội viên khá và giàu chiếm 70%, hộ trung bình 30%. Toàn Hội chỉ còn 2 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo. Công tác nghĩa tình đồng đội được quan tâm thường xuyên. Trong năm 2025, 100% hội viên tham gia đóng góp quỹ nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ xây dựng mới 2 căn nhà cho hội viên khó khăn, trị giá 80 triệu đồng cùng 15 ngày công lao động.

Thông qua các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ, nhiều CCB đã vươn lên làm giàu chính đáng, tạo việc làm cho lao động địa phương. Hội CCB xã thường xuyên rà soát, nắm bắt hoàn cảnh hội viên, kịp thời động viên, hỗ trợ vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Hội CCB xã trao thùng rác bảo vệ môi trường ở khu dân cư Sơn Lôi.

Chia sẻ về việc giữ gìn phẩm chất người lính trong đời thường, hội viên Phạm Hùng Thịnh, khu Chợ Nội cho biết: “Chúng tôi luôn tâm niệm, đã là Bộ đội Cụ Hồ thì dù ở đâu, làm gì cũng phải sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Trở về địa phương, tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách và tích cực tham gia công tác Hội.”

Với uy tín và trách nhiệm của mình, Hội CCB xã Bình Nguyên đã trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương. Hội gắn phong trào “CCB gương mẫu” với các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Dân vận khéo”, bảo vệ môi trường... Trong những năm qua, Hội đã huy động trên 2.300 lượt hội viên tham gia vệ sinh môi trường; chăm sóc 30 tuyến đường tự quản; chỉnh trang 4 nghĩa trang liệt sĩ; thành lập 38 câu lạc bộ “CCB tự quản bảo vệ môi trường”, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai hiệu quả, tỷ lệ gia đình CCB đạt danh hiệu gia đình văn hóa và hội viên đạt tiêu chuẩn gương mẫu đều trên 95%.

Với những kết quả đạt được, năm 2025, Hội CCB xã Bình Nguyên được đề nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen; Hội CCB tỉnh Phú Thọ xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 1 chi hội và 2 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” - trung thành, tận tụy, nghĩa tình tiếp tục được các CCB xã Bình Nguyên gìn giữ và lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dương Chung