Sáng ngời truyền thống thanh niên xung phong

Với tinh thần “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền”, trong thời bình, các cựu thanh niên xung phong (TNXP) Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp, nêu gương sáng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.

Nhờ sự quan tâm của gia đình, cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước hiện đã 110 tuổi ở phường Vân Phú vẫn sống vui, sống khoẻ.

Cùng với lực lượng TNXP cả nước, ngay từ những ngày đầu thành lập, TNXP Đất Tổ luôn nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng vượt qua khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Với tinh thần “ba sẵn sàng”, “năm xung phong”, hàng vạn TNXP đã có mặt khắp các mặt trận, phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, dâng hiến tuổi xuân, xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhiều TNXP đã tình nguyện chuyển sang các đơn vị quân đội trực tiếp tham gia chiến đấu hoặc chuyển công tác, làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp nhà nước và địa phương. Những năm đầu sau chiến tranh, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần, ý chí “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền”, TNXP Đất Tổ luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, học tập rèn luyện, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP. Đến nay, mặc dù đa phần tuổi đã cao nhưng các cựu TNXP vẫn luôn nêu cao tấm gương sáng mẫu mực, tích cực tham gia công tác xã hội, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương...

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh luôn quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Gần 80 tuổi, một bên tai không còn nghe rõ do di chứng của chiến tranh nhưng cựu TNXP Nguyễn Thiết Lâm, tổ dân phố Đông Hợp, phường Vĩnh Yên vẫn luôn tích cực, gương mẫu trong các hoạt động, phong trào của địa phương và của Hội Cựu TNXP. Nhớ lại những năm tháng tham gia lực lượng TNXP, ông Lâm không khỏi bồi hồi, xúc động: “Năm 1972, tôi tham gia lực lượng TNXP và được biên chế vào Đội TNXP 253 (lực lượng TNXP của tỉnh Vĩnh Phú cũ). Đơn vị của tôi được phân công tập kết tại xã Mai Châu rồi di chuyển sang Lào thực hiện nhiệm vụ mở tuyến đường nối căn cứ cách mạng Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn đến biên giới Việt Nam theo đề nghị của các bạn Lào. Trong hoàn cảnh chiến tranh, điều kiện thiếu thốn nhưng với sức trẻ và sự quyết tâm, chúng tôi vừa chiến đấu, lao động sản xuất, vừa nỗ lực học tập nâng cao trình độ văn hóa. Đó là những năm tháng đầy gian khó nhưng vô cùng hào hùng”.

Năm 1974, hoàn thành nhiệm vụ TNXP, ông Lâm trở về tiếp tục học tập ở Trường trung cấp Đường sắt (thuộc Tổng cục Đường sắt). Hoàn thành chương trình học tập, ông xung phong vào Đà Nẵng công tác. Năm 1984, ông Lâm được phân công về làm việc tại Sở Lương thực Vĩnh Phú; năm 1987, được phân về công tác tại Công ty Lương thực Tam Đảo. Nghỉ hưu theo chế độ vào năm 1993, trở về địa phương, ông tiếp tục tham gia các hoạt động, công tác xã hội và nhiều năm liền là Tổ trưởng tổ dân phố Đông Hợp, phường Vĩnh Yên, Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Vĩnh Yên (cũ).

Cựu thanh niên xung phong xã Tam Hồng cùng nhau ôn lại kỷ niệm chiến trường xưa.

Tri ân những đóng góp to lớn của lực lượng TNXP qua các thời kỳ, với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa", những năm qua, tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cựu TNXP. Được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Cựu TNXP các cấp trong tỉnh được kiện toàn và ngày càng phát triển, phát huy vai trò quan trọng trong công tác tập hợp, đoàn kết hội viên; thực hiện tốt nhiệm vụ nhân chứng lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Công tác nghĩa tình đồng đội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cựu TNXP được các cấp hội triển khai với nhiều hoạt động thiết thực như vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn; xây mới và sửa chữa nhà ở; tổ chức thăm hỏi, động viên cựu TNXP khi ốm đau; tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn đột xuất; thăm hỏi, tặng quà cựu TNXP nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), Ngày truyền thống lực lượng TNXP (15/7)... Bên cạnh đó, các cấp Hội Cựu TNXP tích cực tham gia công tác thẩm tra, xác minh hồ sơ cựu TNXP, cùng các cấp, ngành, cơ quan liên quan xem xét giải quyết chính sách cho cựu TNXP kịp thời, đầy đủ; phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng các cấp làm thủ tục, hồ sơ để Chính phủ xét tặng, truy tặng “Huy chương TNXP vẻ vang” cho TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Nhiều phong trào thi đua được các cấp Hội Cựu TNXP triển khai hiệu quả, góp phần phát huy vai trò nêu gương của hội viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

“Tuổi trẻ xông pha, tuổi già mẫu mực” tinh thần bất khuất, phẩm chất tốt đẹp và những đóng góp to lớn của lực lượng TNXP trong thời chiến cũng như thời bình chính là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ trẻ học tập, noi theo. Thời gian tới, Hội Cựu TNXP Phú Thọ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của cựu TNXP trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp sức cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân Đất Tổ xây dựng Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, phồn vinh; triển khai các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với các ban, ngành xác minh, xét duyệt các trường hợp cựu TNXP được hưởng chế độ theo quy định...

Trần Tỉnh